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Sản phẩm
05/06/2026 10:02

Chạm vị thanh mát, thức tỉnh mùa hè cùng Yuzu Series từ Cà Phê Ông Bầu

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Giữa vô vàn lựa chọn giải khát mùa hè nóng bức, Nutier có thêm lý do để “đổi mood” mỗi ngày với bộ sưu tập thức uống mới từ Cà Phê Ông Bầu – Yuzu Series.

Lấy cảm hứng từ trái Yuzu Nhật Bản – loại citrus nổi tiếng với hương thơm thanh tao và hậu vị dịu nhẹ – Yuzu Series mang đến trải nghiệm mùa hè khác biệt: không quá gắt, không quá ngọt, mà vừa đủ tươi mới để đánh thức mọi giác quan trong từng ngụm uống.

Từ thiết kế trẻ trung, màu sắc bắt mắt đến trải nghiệm vị giác đầy thư giãn, Yuzu Series hứa hẹn sẽ trở thành "must-try item" của mùa hè 2026 dành cho những tín đồ yêu thích đồ uống thanh mát và hiện đại.

Thức uống đầu tiên không thể bỏ qua chính là Yuzu Chanh Tuyết - một "cú chạm lạnh" đúng nghĩa cho những ngày nắng nóng. Lớp đá tuyết mịn tan hòa cùng vị yuzu thanh mát tạo nên cảm giác nhẹ tênh, sảng khoái như cơn gió đầu hè lướt qua. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mê cảm giác mát lạnh tức thì nhưng vẫn muốn hậu vị tinh tế, dễ uống.

Nếu thích rực rỡ, tươi sáng nhưng vẫn mềm mại đầy cuốn hút thì bạn đừng bỏ qua Yuzu Cam Lài. Sự kết hợp giữa citrus tươi mới và hương lài thanh nhẹ tạo nên một tổng thể vừa trendy vừa thư giãn như một buổi chiều mùa hè ngập nắng nhưng không hề vội vã.

Thanh trong và "heal mood" đúng nghĩa với phần nha đam giòn nhẹ gọi tên Yuzu Nha Đam. Mỗi ngụm mang lại cảm giác refresh dễ chịu, phù hợp cho những ngày cần nạp lại năng lượng tích cực sau guồng quay bận rộn.

Với bộ ba này, bạn sẽ có một mùa hè đầy sảng khoái. Hãy đến hệ thống cà phê Ông bầu để thử một ngụm Yuzu và được "cool down" theo cách thật khác nhé!

Mai Anh
từ khóa : cà phê Ông Bầu
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