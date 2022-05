Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khám bệnh, tư vấn miễn phí cho hơn 2.000 người lao động

5/5/2022 548 1k

Với pháp lý minh bạch, tiến độ triển khai đảm bảo cam kết cùng những giá trị vượt thời gian, Him Lam Vạn Phúc là dự án gói trọn tâm huyết, tầm nhìn chiến lược cũng như sự am hiểu thị trường sâu sắc của Nhà Phát triển và Kinh doanh Him Lam Land.