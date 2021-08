Thị trường bất động sản tại An Giang khởi sắc

Thị trường bất động sản An Giang ngày càng khởi sắc lên trong những năm trở lại đây khi mà hàng loạt các khu công nghiệp, khu đô thị mọc lên, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng trở nên nhộn nhịp, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện. Trong tương lai nơi đây sẽ là nơi thu hút nhiều người từ các thành phố lớn đổ về đây để an cư lạc nghiệp. Một trong số dự án đang triển khai là Khu đô thị The New City Châu Đốc.



Hình ảnh phối cảnh khu đô thị The New City Châu Đốc

Khu đô thị The New City Châu Đốc là dự án đất nền do Thiên Minh Group làm chủ đầu tư tọa lạc tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô lên tới 106,73 ha gồm 2 dòng sản phẩm là đất nền và căn hộ chung cư đang thu hút dòng tiền đầu tư về khu vực này, góp phần tăng trưởng cho thị trường bất động sản tại An Giang nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung.