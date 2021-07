The New City Châu Đốc - mảnh đất lành để an cư lạc nghiệp

Dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh làm chủ đầu tư toạ lạc trên địa phận phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, được cấp phép quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Với vị trí đắc địa trong thành phố và liền kề với Miếu Bà Chúa Sứ, dự án sẽ trở thành một trong những "siêu phẩm" của thị trường bất động sản khu vực này.

The New City sở hữu vị trí đắc địa tại thành phố Châu Đốc, cạnh bên là Miếu Bà Chúa Sứ - một địa điểm du lịch linh thiêng, thu hút hàng nghìn khách du lịch ghé thăm mỗi năm Nhắc đến Thành phố Châu Đốc ta nghĩ ngay đến thành phố nằm ở ngã ba sông, được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp trang nhã với nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và nhiều danh lam thắng cảnh là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch.

The New City Châu Đốc An Giang hình thành với định hướng mong muốn phát triển một đô thị hiện đại, nhằm thay đổi bộ mặt đô thị Châu Đốc bằng một khu đô thị hiện đại, đa năng với các tiện ích nội khu như: trường học, công viên cây xanh, khu tập thể dục, đường đi bộ, khu shophouse, hồ cảnh quan... Cạnh đó là loạt những tiện ích khu vực hiện hữu như khu du lịch, bệnh viện, chợ...



Đình Tiên