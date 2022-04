Tập đoàn Thiên Minh - chủ đầu tư hàng loạt dự án bất động sản Tây Nam Bộ

Phân khúc bất động sản nhà ở, công nghiệp và du lịch sẽ là những điểm sáng trước mắt tại thị trường miền Tây Nam Bộ khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt, mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh các dự án bất động sản công nghiệp, dự án nổi bật nhất của Tập đoàn Thiên Minh có thể kể đến là khu đô thị The New City Châu Đốc. Dự án nằm tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Các dự án do Tập đoàn Thiên Minh đầu tư luôn đảm bảo đúng tiến độ và sự hoàn chỉnh của hồ sơ pháp lý, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Với kinh nghiệm sẵn có từ các dự án quy hoạch khu đô thị và khu công nghiệp khác, chủ đầu tư xây dựng dự án theo tiêu chuẩn pháp lý đồng thời còn tích hợp các tiện ích, dịch vụ đặc quyền, hội tụ đầy đủ các yếu tố. Đây chính là bước đột phá đưa The New City Châu Đốc trở thành khu đô thị cao cấp được mong đợi nhất tại An Giang và các tỉnh lân cận. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, dự án đã được thị trường đón nhận, hứa hẹn sẽ là dự án bùng nổ năm 2022.