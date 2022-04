Siêu Tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng - Đầu tư Hon Thom Paradise Island có gì khiến giới thượng lưu mê đắm?

Được mệnh danh là "viên ngọc trong lòng đảo Ngọc", Hòn Thơm thuộc quần đảo An Thới, phía Nam đảo Phú Quốc sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt cùng địa hình đa dạng đủ loại hình rừng, biển, đồi núi, hệ thực vật, sinh vật biển hiếm có. Những bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh, ghềnh đá tự nhiên, rạn san hô nguyên sơ, khí hậu nhiệt đới, sản vật tự nhiên phong phú của Hòn Thơm khiến nơi đây được ví như thiên đường hạ giới, sánh ngang với các hòn đảo thiên đường trên thế giới như đảo Bora Bora, Mustique, hay Atlantic (thuộc Bahamas)…

Sau 25 phút "bay giữa đại dương" trên cabin cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, du khách sẽ đến với Hòn Thơm, được hòa mình vào thiên nhiên kỳ thú và sống trọn vẹn từng phút giây với những trải nghiệm sôi động tại tổ hợp giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park, khu thể thao biển tại Bãi Trào hay hòa mình vào làn nước biển lam ngọc, lặn ngắm san hô và đi bộ cùng đàn cá dưới đáy đại dương…

Liên tục gia tăng các trải nghiệm vui chơi giải trí tại Hòn Thơm, công viên chủ đề Exotica Village cũng đang bổ sung thêm nhiều "siêu game", bên cạnh tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam: Mộc Xà Thịnh Nộ vừa vận hành Tết Nguyên đán 2022, thu hút hàng triệu lượt khách.

Nằm trong chiến lược làm đẹp những vùng đất giàu tiềm năng bằng các công trình mang dấu ấn vượt thời gian, Sun Group bắt tay với các đối tác hàng đầu như 10 Design - "người khổng lồ" nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc… để kiến tạo những công trình biểu tượng có 1-0-2 cùng dịch vụ tiện ích xa xỉ hàng đầu, đủ sức đưa Hòn Thơm thành "Đảo Thiên Đường" vượt trội, hấp dẫn hơn những đảo thiên đường trên thế giới.

Thiên nhiên tuyệt sắc, những dự án tầm cỡ, được đầu tư lớn cả về quy mô, kiến trúc, đem đến trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt chính là "lời giải" để hòn đảo phía Nam Phú Quốc trở thành thiên đường nơi hạ giới, điểm đến xa hoa với những trải nghiệm trong mơ.

Sun Iconic Hub chính là tâm điểm phồn hoa của Đảo Thiên Đường, nơi quy tụ những công trình biểu tượng. Trong đó, Tòa nhà Cánh Buồm thuộc The Sailing Bay là niềm kiêu hãnh của Hon Thom Paradise Island, do 10 Design thiết kế. Tựa như một cánh buồm no gió khổng lồ vươn khơi, Tòa nhà Cánh Buồm là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm với trung tâm thương mại, sky club, nhà hát, hệ thống phòng khách sạn cao cấp, đồng thời biểu tượng cho sự thịnh vượng, giàu sang trên Đảo Thiên Đường. Tuyệt tác kiến trúc này cũng sẽ thành tâm điểm thu hút dòng khách khổng lồ đến Hòn Thơm.

Cũng thuộc phân khu The Sailing Bay, hệ thống Commercial Villa cùng Boutique Hotel mang dấu ấn kiến trúc nhiệt đới được "đo ni đóng giày" riêng để hòa hợp, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên rừng biển. Tựa sơn hướng hải, giật cấp trên nhiều cao độ, mỗi căn Commercial Villa cùng Boutique Hotel đều sở hữu tầm view riêng biệt, đắt giá đến những công trình biểu tượng, đặc biệt là nơi thưởng ngoạn hoàng hôn tuyệt mỹ.

Nằm ở tọa độ vàng, nơi kết nối giữa Tòa nhà Cánh Buồm với Vịnh du thuyền, chuỗi Commercial Villa và Boutique Hotel sẽ đón trọn dòng khách đến Đảo Thiên Đường, tạo nên dòng chảy thương mại bất tận 24/7 cho toàn hợp phần Sun Iconic Hub.

Kế bên The Sailing Bay là The Santo Port với chuỗi shophouse lấy cảm hứng từ không gian được tạo bởi ánh sáng, hình khối và sắc độ của những ngôi làng trên đảo Santorini - Hy Lạp, kết hợp với vật liệu địa phương và cảnh quan nhiệt đới. Nơi đây hứa hẹn trở thành một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất hành tinh.

Ôm trọn Vịnh du thuyền, The Santo Port như bến cảng phồn hoa đô hội với chuỗi cửa hàng cửa hiệu lấp lánh ánh đèn, sôi động suốt đêm ngày ở nơi cửa ngõ giao thương của Đảo Thiên Đường, đón những siêu du thuyền triệu đô cùng dòng khách tấp nập từ khắp nơi trên thế giới, tựa như một Monaco sầm uất.

"Tòa nhà Cánh buồm đặt ở điểm cuối cùng của Bãi Trào. Khi đến Hòn Thơm du khách chắc chắn phải thăm Tòa nhà Cánh Buồm, cho nên luôn có luồng khách đi qua khu Bãi Trào tự thân. Như vậy, nơi này sẽ sẽ tấp nập, sôi động với dòng chảy thương mại, shopping, lưu trú. Cả The Sailing Bay và The Santo Port hội tụ, kết hợp lại với nhau để gửi gắm thông điệp về một Đảo Thiên Đường vượt mọi giới hạn, một điểm đến mới cho Việt Nam" - ông Trương Hồng Vinh, Giám đốc Thiết kế thuộc Tập đoàn Sun Group, chia sẻ.

Hai hợp phần Sun Festival Avenue, Sun Retreat Village sẽ lần lượt được hé lộ. Không chỉ quy tụ những kiệt tác kiến trúc biểu tượng, Hon Thom Paradise Island còn hội tụ chuỗi tiện ích, dịch vụ, giải trí quy mô chưa từng có, mang đến những trải nghiệm trong mơ, thỏa mãn nhu cầu tận hưởng của mọi lứa tuổi, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tạo nên những kỳ nghỉ bất tận. Đó là các trung tâm giải trí - mua sắm - ẩm thực 24/7, gồm làng ẩm thực, clubhouse, khu sân khấu biểu diễn ngoài trời, Vịnh Cá Heo, beach club, đặc biệt là trục đại lộ Đông Tây - tâm điểm mua sắm, lễ hội sôi động…

"Chúng tôi kỳ vọng Hon Thom Paradise Island sẽ trở thành biểu tượng của sự tận hưởng xa hoa, một huyền thoại mới ghi danh Phú Quốc và Việt Nam trên bản đồ điểm đến hạng sang quốc tế. Chắc chắn giới thượng lưu sẽ khát khao được trở thành cư dân tinh hoa trên Đảo Thiên Đường, sở hữu những tuyệt phẩm kiến trúc độc bản, và tận hưởng hạnh phúc bất tận như những mùa xuân vĩnh cửu" - đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.