SCG thuộc top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững từ Chính phủ Việt Nam, tập đoàn SCG luôn xem phát triển bền vững là cam kết cần được triển khai lâu dài. Năm qua, SCG cũng kiên trì các chính sách phát triển doanh nghiệp gắn liền với tăng trưởng xanh và trách nhiệm cộng đồng như: điều chỉnh các chính sách, vật liệu, bao bì phù hợp với xu hướng phát triển thân thiện với môi trường; sử dụng các nguồn năng lượng sạch, cải tiến sản phẩm và cắt giảm khí thải nhà kính trong quá trình sản xuất của công ty. Ngoài ra, SCG là một trong những doanh nghiệp tiên phong cam kết đầu tư hơn 47 nghìn tỷ đồng đến năm 2030 cho việc cải thiện quy trình sản xuất, phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh ít phát thải carbon.

Tập đoàn SCG được vinh danh top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu, tăng trưởng xanh tại Việt Nam năm 2021-2022

Một trong những chuyển đổi nền tảng SCG đã thực hiện là khung chiến lược ESG 4 Plus mà tập đoàn đã triển khai từ năm 2021 với 4 mục tiêu chính: "Hướng đến phát thải ròng bằng không - Phát triển xanh - Giảm bất bình đẳng - Thúc đẩy sự hợp tác đồng thời chú trọng quản trị minh bạch". Đây là sứ mệnh cốt lõi mà SCG nỗ lực thực hiện bằng cách tích hợp kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm, cùng với sự đổi mới và ứng dụng công nghệ. Chiến lược này sẽ giúp loại bỏ các nguy cơ khủng hoảng, duy trì sự ổn định xã hội và giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển xanh và bền vững, tiếp tục đóng góp cho các cộng đồng địa phương tại Việt Nam.



Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức "Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022" hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 trên toàn quốc. Trong năm đầu tiên triển khai, chương trình có sự đồng hành của Code Avengers – công ty công nghệ giáo dục (EdTech) hàng đầu New Zealand và Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP HCM (SAC) bảo trợ truyền thông. Chương trình bao gồm 5 trại hè tổ chức tại Việt Nam từ ngày 21/5 – 18/6, và một "Trại hè Quốc tế New Zealand – Châu Á" tổ chức vào ngày 25-6 và 2-7 theo hình thức trực tuyến, quy tụ các đội chơi từ 8 nước: New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Học sinh tham gia chương trình không cần có sẵn kiến thức về lập trình, mà sẽ được các giáo viên từ Code Avengers hướng dẫn để trải nghiệm những góc nhìn mới mẻ về Khoa học Máy tính, tạo ra sản phẩm lập trình của chính mình, cũng như tham gia các trò chơi tìm hiểu về New Zealand. Kết thúc trại hè, các đội được yêu cầu hoàn thành một dự án và thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo để nhận chứng chỉ hoàn thành Camp cũng như có cơ hội giành lấy những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình.

Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký từ nay cho đến hết ngày 4-5-2022.