Phúc Khang nhận nhiều giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Lần đầu tham dự Vietnam Property Awards, Phúc Khang dành chiến thắng tại 2 hạng mục cho chủ đầu tư Special Regconition in CSR (Chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và Special Recognition for Building Communities (Chứng nhận đặc biệt về xây dựng cộng đồng). Cùng với đó, Phúc Khang cũng được vinh danh tại 2 hạng mục cho dự án Best High end Condo Development (HCMC) (Dự án chung cư cao cấp tốt nhất tại TP HCM) và Best Green Development (Dự án xanh tốt nhất Việt Nam) cho dự án Rome by Diamond Lotus.



Các đại diện Phuc Khang Corporation và loạt giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Best High end Condo Development và Best Green Development là sản phẩm high-end thuộc dòng Diamond Lotus tọa lạc giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ 12 làn xe; Rome by Diamond Lotus là công trình được chắt lọc những tinh hoa kiến trúc La Mã cổ điển, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế như tiêu chuẩn Leed (Mỹ), Greenmark (Singapore), Lotus (Việt Nam).

Bên cạnh đó, Phuc Khang Corporation cũng được vinh danh ở 2 hạng mục cao quý của giải thưởng uy tín Dot Property Vietnam Award 2019, Best Luxury Condo Architectural Design Vietnam 2019 và Best Sustainable Developer Vietnam 2019.