Phú Quốc: Nhà đầu tư háo hức chờ sự kiện ra mắt Sun Iconic Hub

Tòa nhà Cánh Buồm biểu tượng tại Sun Iconic Hub

Tại đây, khách hàng, nhà đầu tư sẽ được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm vẻ đẹp trác tuyệt của "Đảo Thiên Đường" Hòn Thơm, tìm hiểu những thông tin mới nhất về các dòng sản phẩm đẳng cấp, đồng thời có cơ hội trở thành chủ nhân đầu tiên của Siêu Tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng - Đầu tư Hon Thom Paradise Island do Sun Group kiến tạo.



Chuyến thăm đảo Ngọc giàu cảm xúc

Không thể cưỡng lại trước những thông tin hấp dẫn được hé lộ về Hon Thom Paradise Island, giới đầu tư BĐS Phú Quốc nói riêng và BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng nói chung đang nóng lòng đón chờ sự kiện ra mắt Sun Iconic Hub - hợp phần đầu tiên của Hon Thom Paradise Island.

Đến với đảo Ngọc lần này, khách hàng cũng như nhà đầu tư của Sun Property sẽ được tham gia chuỗi hoạt động hấp dẫn gồm lễ ra mắt Sun Iconic Hub "New day in Paradise Island" tổ chức tại khán phòng VIP của "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery; chương trình site tour Đảo Thiên Đường bắt đầu từ tuyến cáp treo biểu tượng Hòn Thơm và khép lại chuỗi hành trình bằng tiệc trà chiều, thưởng ngoạn hoàng hôn lãng mạn ở bờ Tây - không gian đặc biệt ấn tượng và mới mẻ ngay trên đảo.

Diễn ra từ 14 giờ - 18 giờ ngày 2-4, mọi sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn về buổi lễ ra mắt tại Sun Signature Gallery tới đây, khi thông tin về ý tưởng phát triển "Đảo Thiên Đường" Hòn Thơm - Hon Thom Paradise Island với những dòng sản phẩm, công trình điểm nhấn độc đáo thuộc Sun Iconic Hub sẽ được đại diện Sun Property trình bày chi tiết.

Sun Iconic Hub tọa lạc tại Bãi Trào - một trong những bãi biển đẹp trứ danh của Phú Quốc, là 1 trong 3 hợp phần quan trọng của Hon Thom Paradise Island gồm: Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue và Sun Retreat Village.

Khu shophouse phong cách Santorini tại The Santo Port

Với vị trí nằm trọn bên bãi biển cong hình cánh cung tuyệt mỹ ở bờ Tây đảo Hòn Thơm, Sun Iconic Hub mang tới 2 phân khu: The Sailing Bay và The Santo Port. Trong đó, The Santo Port bao gồm hệ thống shophouse sát biển lấy cảm hứng từ Santorini bên vịnh du thuyền đẳng cấp với vị trí "cửa ngõ giao thương" sầm uất của Hon Thom Paradise Island. Nơi đây, với cảm hứng từ không gian được tạo bởi ánh sáng, hình khối và sắc độ của những ngôi làng trên đảo Santorini - Hy Lạp, một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất hành tinh, kết hợp với vật liệu địa phương và cảnh quan nhiệt đới mang đến một không gian vô cùng ấn tượng tại Hon Thom Paradise Island nói chung và hợp phần Sun Iconic Hub nói riêng.



Cùng với The Santo Port thì The Sailing Bay là phân khu đang dành được nhiều sự quan tâm hơn cả. The Sailing Bay nổi bật với Tòa nhà Cánh Buồm biểu trưng cho sự thịnh vượng, niềm kiêu hãnh của Hon Thom Paradise Island. Theo đó, toàn bộ tòa nhà mô phỏng hình dáng một con tàu đang vươn ra biển lớn, biểu tượng cho sự trỗi dậy của Hòn Thơm. Tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại gồm các phòng khách sạn sang trọng cùng tầm nhìn xuyên suốt ra đại dương, hệ thống cầu cảng ngắm hoàng hôn, bể bơi vô cực, sky club…, nơi đây sẽ trở thành điểm đến xa hoa, khác biệt, thu hút dòng khách thượng lưu đến Sun Iconic Hub trong tương lai.

Công viên nước Aquatopia trên đảo Hòn Thơm

Cũng nằm trong phân khu The Sailing Bay, chạy dọc theo đường cong của bãi biển hình cánh cung là hệ thống Commercial Villa và Boutique Hotel siêu sang với thiết kế đương đại - phong cách thiết kế phô diễn các yếu tố hiện đại nhất trong thế kỉ XXI. Hệ thống tường kính lớn được sử dụng cùng đường nét sắc sảo, tinh tế, vừa đem đến cá tính riêng cho từng biệt thự, vừa tạo không gian mở đưa con người đến gần nhất với thiên nhiên.



Không chỉ quy tụ những kiệt tác kiến trúc độc đáo, nắm giữ tiềm năng sinh lời hấp dẫn, phân khu The Sailing Bay còn sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, đa trải nghiệm, đa sắc màu như mega mall, trung tâm giải trí trong nhà, wellness center, night club và vô số trò chơi giải trí trên mặt nước…, hứa hẹn đem đến những kỳ nghỉ trong mơ cho du khách.

Cơ hội sở hữu tấm hộ chiếu "Đảo Thiên Đường" quý giá

Tại sự kiện, Sun Property sẽ tái hiện hơi thở sống động, sắc màu giải trí vui nhộn, không gian tiện ích thương mại sầm uất của Sun Iconic Hub, để du khách có thể thưởng lãm một "thiên đường có thật". Cũng tại đây, khách hàng, nhà đầu tư sẽ lần đầu tiên được theo dõi những chia sẻ về cảm hứng thiết kế của Hon Thom Paradise Island đến từ đội ngũ kiến trúc sư của dự án. Thông qua những "thước phim" Sun Property dày công xây dựng, câu chuyện về một hòn đảo trong mơ, về một thiên đường có thật, về tương lai thịnh vượng đang vẫy gọi Hon Thom Paradise Island hứa hẹn sẽ tạo nên "rung động" khó cưỡng cho quý nhà đầu tư về siêu tổ hợp này.

Hon Thom Paradise Island chờ đón "công dân" đầu tiên trong tháng 4 này

Không chỉ mang đến cho khách hàng, nhà đầu tư cơ hội trở thành chủ nhân của Hon Thom Paradise Island, sự kiện ra mắt Sun Iconic Hub còn mang đến một cái nhìn toàn cảnh, trọn vẹn về hành trình 6 năm khai mở tại Phú Quốc của Sun Group. Trong sự thay da đổi thịt của đảo Ngọc nói chung, có một Hòn Thơm tuyệt mỹ đang chuyển mình thành thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm all-in-one đầu tiên tại Việt Nam. Với ý tưởng đột phá, Sun Group kỳ vọng sẽ đưa Hon Thom Paradise Island trở thành một huyền thoại mới góp phần đưa du lịch Phú Quốc và Việt Nam vươn xa trên bản đồ quốc tế.



Cơ hội sở hữu tấm hộ chiếu đầu tiên định danh công dân tinh hoa trên Đảo Thiên Đường đang đến rất gần với nhà đầu tư. Cùng chờ đợi những chính sách ưu đãi hấp dẫn và những điều bất ngờ vượt sức tưởng tượng mà Sun Property sẽ mang tới trong sự kiện ra mắt Sun Iconic Hub đầu tháng 4 này.