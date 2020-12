Phú Quốc lên thành phố: Giá BĐS đang phù hợp để đầu tư

Phú Quốc: BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng sẽ còn tăng giá

- PV: Đề án đưa Phú Quốc trở thành TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam vừa được phê duyệt. Theo ông, điều này sẽ mở ra cơ hội gì cho hoạt động đầu tư BĐS?

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam

- Ông Nguyễn Văn Đính: Việc Phú Quốc trở thành 1 thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam đi theo xu thế phát triển chung của một số TP đảo du lịch nổi tiếng thế giới. Chúng tôi nhìn thấy sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc. Đồng thời, các nhà phát triển BĐS, chủ đầu tư lớn cũng đang nỗ lực biến Phú Quốc thành hòn đảo du lịch hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được nét đẹp, cảnh quan vốn có. Đây là tiềm năng rất lớn, là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nếu muốn thấy đồng tiền của mình sinh sôi nảy nở. Phú Quốc chính là địa chỉ mà nhà đầu tư không nên bỏ phí cơ hội. Chúng ta đến Phú Quốc để vui chơi, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực nhưng chúng ta cũng mang tiền đến đây để kinh doanh, đầu tư sinh lợi.

- Giá BĐS tại Phú Quốc có tạo sức hút với giới đầu tư?

- Giá BĐS Phú Quốc hiện nay đang ở mức khá phù hợp so với các địa phương có sự đầu tư tương đồng. Đây chính là cơ hội đầu tư sinh lời tại Phú Quốc, hưởng lợi từ kinh doanh khai thác các BĐS mà mình đầu tư và từ giá trị tăng dần của BĐS Phú Quốc.

Tại Việt Nam hiện nay, tuy giá BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng so với các phân khúc khác có thể là cao nhưng so với thế giới thì còn quá thấp, chỉ bằng 1/10 - 1/8 so với những nước phát triển như Úc, Singapore. 1 căn hộ condotel ở Việt Nam bình quân khoảng 100.000 USD nhưng tại Singapore 1 căn cùng diện tích có giá 800.000 - 1 triệu USD. Tôi tin rằng, nếu Việt Nam có chiến lược phát triển phù hợp thì giá BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt tại khu vực TP Phú Quốc tương lai.

Giá BĐS tại Phú Quốc đang ở mức cạnh tranh so với các nơi khác

Nam Phú Quốc đang đi đúng hướng



- Trước đây khi nói tới du lịch Phú Quốc, người ta thường chỉ nhắc tới Dương Đông, nhưng hiện nay, khu vực Nam đảo đã hoàn toàn lột xác và thu hút rất đông du khách. Ông đánh giá sự phát triển này đã đúng hướng chưa?

- Nam Phú Quốc đang phát triển đúng mục tiêu để đón được dòng khách cao cấp. Sun Group đã đầu tư mạnh cho hạ tầng du lịch, hình thành các khu du lịch, khu giải trí - vui chơi, khu nghỉ dưỡng… nhằm thu hút nhiều loại khách hàng với nhu cầu ngày càng đa dạng. Tạo ra được những tổ hợp du lịch đẳng cấp, hoàn chỉnh như vậy, Nam đảo đang đi đúng hướng.

BĐS bổ trợ cho nhau, đây rõ ràng là xu hướng của thế giới. Trước đây đi du lịch là chỉ nghỉ ở khách sạn, xuống biển tắm, lên ăn hải sản và đi ngủ. Nhưng bây giờ, khách du lịch đòi hỏi rất nhiều và nếu chỉ có ăn - tắm - nghỉ thì khách chỉ ở 1-2 đêm là nhiều. Nhưng nếu có nhiều loại hình dịch vụ, trải nghiệm mới mẻ, chất lượng tốt thì khách hàng sẽ cố gắng ở lại trải nghiệm cho hết. Như vậy, thay cho con số doanh thu bình quân từ khách du lịch đến Việt Nam hiện nay là 90 USD/người, thì chúng ta sẽ tăng lên 2-3 lần, như Singapore đạt 330 USD/người.

Chúng tôi cho rằng, định hướng mà Sun Group đang triển khai hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển của du lịch quốc tế. Việc hình thành những tổ hợp DLND bài bản như tại Nam Phú Quốc còn mang lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư BĐS.

Quần đảo An Thới phía Nam đảo ngọc được định hướng phát triển BĐS siêu sang

- Phía Nam Phú Quốc có tuyến đảo thuộc quần đảo An Thới, hiện hầu như chưa được khai thác. Sun Group có tham vọng biến nơi đây trở thành "Monaco" của giới siêu giàu. Ông nghĩ sao về mục tiêu này?

- Tôi cho rằng Sun Group đã lựa chọn chính xác hướng đầu tư vào những đảo này. Đừng biến khu vực này thành điểm du lịch bình dân bởi vì như vậy sẽ kéo đến hàng triệu người. Chúng ta nên chọn phát triển theo hướng đẳng cấp để chắt lọc dòng khách du lịch có thật nhiều tiền. Thậm chí người ta có thể thuê cả 1 hòn đảo để ăn nghỉ trong một vài ngày. Mô hình mà Sun Group lựa chọn rất sáng suốt. Đây là lợi thế, nếu Sun Group phát triển được chắc chắn sẽ rất thành công.

- Muốn thành công tại Phú Quốc, nhà đầu tư BĐS cần lưu ý điều gì, thưa ông?

- Đầu tiên, nhà đầu tư cần quan tâm vị trí định đầu tư có hiệu quả trong khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch không và thứ hai là chủ đầu tư có kinh nghiệm phát triển không, đặc biệt là kinh nghiệm về khai thác kinh doanh du lịch cũng như đã từng thành công ở nhiều dự án khác.

- Thưa ông, dịch Covid-19 khiến lượng khách du lịch suy giảm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng vẫn là xu hướng lâu dài. Ông có thể phân tích kỹ hơn về điều này?

Thủ tướng Chính phủ đã có QĐ 147/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, trong đó có mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế du lịch, bao gồm: hạ tầng cơ sở lưu trú như khách sạn, condotel, villa cao cấp và hệ thống hạ tầng dịch vụ thương mại như các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm và đặc biệt là các khu phố thương mại phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của khách.

- Nam Phú Quốc ngày càng được bổ sung nhiều dịch vụ, đáp ứng nhu cầu và tăng mức chi tiêu của du khách.

- Năm 2020, Covid-19 ảnh hưởng khá nặng nề đến ngành du lịch, tuy nhiên, đó chỉ là khủng hoảng trong ngắn hạn. Về lâu dài, chiến lược phát triển của Chính phủ Việt Nam vẫn tập trung vào ngành du lịch. Hiện tại, chúng ta đang ngăn chặn Covid-19 rất thành công, không có lý gì lại không phát triển mạnh kinh tế du lịch, tập trung vào nhóm khách nội địa.

Năm 2019, lượng khách nội địa đạt 85 triệu lượt khách, trong khi khách quốc tế chỉ 18 triệu. Một lượng lớn khách trong nước hiện nay có mức chi tiêu cao. Chúng ta có thể tự tin năm 2021 nếu có chính sách kích thích tốt thì đầu tư BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng sẽ thành công. Bờ biển Việt Nam rất dài nhưng không phải chỗ nào cũng có nhiều cơ hội. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá tiềm năng của Phú Quốc rất lớn.

- Xin cảm ơn ông!

"Giá đất Phú Quốc hiện nay rất thấp. Chỉ cần sau 10 năm nữa, tôi tin là giá đất có thể gấp 2-3 lần, chúng ta nhìn vào đấy sẽ thấy đầu tư ở Phú Quốc lợi đến như thế nào. Từ chỗ chưa có công trình du lịch lớn thì giờ đây định hướng phát triển của Phú Quốc sắp tới là rất mạnh" - GS Đặng Hùng Võ.