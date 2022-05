Người lao động Công ty Bình Điền: yên tâm, đoàn kết, vững vàng vượt qua khó khăn

Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Long An, huyện Cần Đước… cùng 130 đại biểu đại diện cho 700 cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn công ty đã về dự hội nghị.

Năm 2021 thu nhập của người lao động dẫn đầu tập đoàn

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chúc mừng Công ty Phân bón Bình Điền năm 2021, một năm rất khó khăn do tình hình kéo từ năm 2020 sang, rồi sự bùng phát khốc liệt của đại dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, đến mức có lúc lãnh đạo tập đoàn rất hoang mang; nhưng Bình Điền đã luôn chủ động, sáng tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất- kinh doanh đề ra, chăm lo cho người lao động với mức thu nhập 17 triệu đồng/người/tháng, cao nhất Tập đoàn.

Ông Ngô Văn Đông, TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Trong cái rủi, lại có cái may, năm 2021 do giá phân đơn tăng cao và khan hiếm nên nông dân chuyển sang sử dụng phân bón NPK, giúp cho lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng mạnh; thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ và miền Trung gia tăng, kéo theo tăng nhu cầu sử dụng phân bón. Thương hiệu và uy tín của phân bón Đầu Trâu tiếp tục được nông dân trong và ngoài nước tin dùng; hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh chia sẻ; cộng với sự giúp đỡ tận tình của các ngành, các cấp, các nhà khoa học…đã giúp công ty đứng vững và vượt qua khó khăn, thách thức".

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền khai mạc hội nghị

Năm 2021 sản lượng sản xuất của công ty là 744.809 tấn, đạt 124,6% so với năm 2020 và 123,7% so với kế hoạch năm 2021; Sản lượng tiêu thụ: 728.555 tấn, đạt 125,3% so với năm 2020 và 121% so với kế hoạch năm 2021; Tổng doanh thu hợp nhất: 7.889,2 tỉ đồng, đạt 142,7% so với năm 2020 và 138,7% so với kế hoạch năm 2021.

Năm 2022 đang còn rất nhiều khó khăn

"Năm 2022 có thuận lợi hơn khi đã kiểm soát được dịch Covid-19, nhưng lại khó khăn hơn rất nhiều bởi cơ chế, chính sách; bởi sự tăng mạnh nguyên liệu đầu vào sản xuất; rồi thuế xuất từ 0 lên 5%... đang tạo ra sự cạnh tranh rất quyết liệt trên thị trường phân bón trong và ngoài nước. Muốn hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, công ty cần hoàn thiện việc quản trị doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số - việc này công ty đang đi là rất đúng và trúng; nhưng trên tất cả phải coi trọng chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp hợp lý giữa sản phẩm vô cơ với hữu cơ, vi sinh, vi lượng thông minh, đưa tới tay nông dân những dòng phân bón chuyên dùng vừa nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, vừa cải tạo, bồi bổ dinh dưỡng cho đất đai, vừa góp phần bảo vệ mội trường, vì một nền nông nghiệp bền vững. Kết quả 4 tháng đầu năm là rất khả quan, cho thấy Bình Điền sẽ có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất- kinh doanh đã xác định cho năm 2022" - Ông Phùng Quang Hiệp, TGĐ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh.

Công ty Phân bón Bình Điền đón nhận cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong năm 2021 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ông Ngô Văn Đông nói: "Từ chỗ phân tích đầy đủ những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, của biến đổi khí hậu, giá nguyên liệu sản xuất phân bón NPK tiếp tục tăng cao, sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nước ngoài…công ty vẫn đề ra kế hoạch thực hiện năm 2022, với: Sản lượng sản xuất 602.750 tấn, sản lượng tiêu thụ 602.750 tấn, tổng doanh thu 6.427,623 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất 200 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ 145 tỉ đồng, thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/ tháng, chia cổ tức cho cổ đông không dưới 15%".

Người lao động yên tâm

Cùng với việc bảo đảm quyền lợi cho cổ đông với mức lợi tức 25%, công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động với mức thu nhập bình quân 17 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã nộp đúng, đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt các chế độ về ốm đau, thai sản, thăm hỏi, hiếu hỷ; hỗ trợ xây dựng Mái ấm Bình Điền cho những người lao động thuộc diện nghèo khó; hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" trong cao điểm dịch Covid-19 được hưởng 130% lương bình quân, trợ cấp 150.000 đồng/người/ngày, bồi dưỡng 1.000.000 đồng/người/tuần; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 851 triệu đồng. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ thiết thực các buôn Eana (Đắk Lắk), Rlong Phe (Đắk Nông) xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng văn minh, an ninh trật tự. Trao 6000 combo nông sản, trị giá 1,5 tỉ đồng tặng 6000 hộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố HCM và tỉnh Long An trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4. Đóng góp 600 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19…

Đại diện các phòng, ban nhận bằng khen vì những nỗ lực, cống hiến của tập thể đối với Công ty trong năm 2021

Ông Trần Văn Thanh, ở tổ trộn 2, Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An, nhà ở xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nói: "Tôi làm việc tại Bình Điền đã 16 năm, nhà chỉ cách nhà máy 13 km, sáng đi làm, tối về; vợ làm nông nghiệp, hai con đã lớn, lương thưởng và không khí làm việc ở đây bảo đảm cho tôi yên tâm gắn bó với công ty".