Mondelez Kinh Đô mang đến "Tuyệt tác Mỹ - Vị - Tình" cho mùa đoàn viên

Hiện Mondelez Kinh Đô có 83 chủng loại sản phẩm với đa dạng hương vị và trọng lượng, từ truyền thống đến hiện đại, có giá khuyến nghị từ 40.000 - 480.000 đồng/bánh và 470.000 - 4.000.000 đồng/hộp Trăng vàng thượng hạng.



Bổ sung dòng Trăng vàng năm nay là hai sản phẩm hoàn toàn mới "Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình" và "Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An" là thành quả mới nhất được tạo từ nỗ lực và tâm huyết của các nghệ nhân Kinh Đô. Nếu như Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình kết tinh từ những nguyên liệu cao cấp, mang đến những hương vị mới hiện đại như cua sốt kiểu Singapore, đậu xanh hạnh nhân, đậu đỏ hạnh nhân và hạt sen hạt dưa, thì Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An lại theo một xu hướng mới, sản phẩm hoàn toàn sử dụng đường ăn kiêng, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Năm nay, Mondelez Kinh Đô sử dụng túi giấy cho sản phẩm bánh trung thu, loại túi có thể tái sử dụng và tái chế để góp phần hạn chế rác thải nhựa, thân thiện với môi trường. Đây là một trong những cam kết toàn cầu của công ty về các mục tiêu phát triển bền vững 2025 là giảm thiểu tác động môi trường thông qua cam kết sử dụng 100% bao bì có khả năng tái sử dụng vào năm 2025.

Những sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của hệ thống các nhà máy Mondelēz International trên toàn cầu. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các gian hàng bánh Trung thu trên cả nước, hoặc các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các trang mua sắm trực tuyến…