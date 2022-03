Liên Minh Kinh Doanh Fansipan ra mắt chương trình truyền hình thực tế dành cho doanh nghiệp

6 giờ trước 548 1k

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) tổ chức chương trình workshop làm nến thơm handmade và gửi tặng những phần quà tri ân ý nghĩa đến phái đẹp Him Lam Land nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03).