Khám phá cuộc sống cân bằng hiếm có tại The Origami Park - Vinhomes Grand Park

22/9/2021 548 1k

Dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh triển khai trên địa phận phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dự án được cấp phép quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, sở hữu vị trí đắc địa trong thành phố và liền kề với Miếu Bà Chúa Sứ. Với không khí trong lành tươi mát quanh năm kết hợp cùng nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại, mong muốn mang đến không gian thư giãn thật sự thoải mái cho khách hàng và khách du lịch tìm đến.