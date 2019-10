FV tổ chức Hội nghị Chuyên đề về An toàn Trang Thiết bị Y tế

Chương trình có sự tham gia của đại diện các hãng sản xuất thiết bị, bác sĩ, kỹ thuật viên và quản lý của bộ phận kỹ thuật tại các bệnh viện trong thành phố.

Hội nghị diễn ra với nhiều hoạt động như trình bày về tính an toàn, thuyết minh về sản phẩm, trao đổi trực tiếp với chuyên gia đến từ nhà sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm quản lý mua sắm của ban lãnh đạo Bệnh viện FV. Hội nghị không chỉ đánh dấu sự kiện "An toàn Trang Thiết bị Y tế" lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của an toàn trang thiết bị trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khách mời chụp hình kỷ niệm tại sự kiện

Ông Monojit Mitra - Giám đốc Phòng Kỹ thuật và Thiết bị Y tế Bệnh Viện FV chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi là một trong số ít bệnh viện đạt được chứng chỉ quốc tế về an toàn JCI. Để đạt được điều đó, bộ phận trang thiết bị luôn nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng, vận hành và quản lý chặt chẽ các trang thiết bị y tế tại bệnh viện. Không chỉ thế, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và cải tiến không ngừng dựa trên một số các hạng mục kế hoạch khác để có thể duy trì "Con dấu vàng chất lượng" mang đến sự an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và nhân viên".