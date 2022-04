Cùng lan tỏa thông điệp “sạch khuẩn toàn diện” để sống chung an toàn với đại dịch, bạn đã kịp “bắt trend” chưa?

Được biết, cuộc thi dance cover "Sạch khuẩn toàn diện - Bước an tâm mỗi ngày" do Vụ Truyền thông - Giáo dục, TCDS-KHHGĐ (Bộ Y tế) thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn - phát động, nhằm kêu gọi cộng đồng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động để bảo vệ sức khỏe bản thân, hướng đến sống chung an toàn với COVID-19. Bởi lẽ, tuy nói tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ COVID-19 tái bùng phát gây gián đoạn cuộc sống vẫn luôn thường trực.

Với ý nghĩa ấy, cuộc thi dance cover "Sạch khuẩn toàn diện - Bước an tâm mỗi ngày" đã được lan tỏa rộng rãi và nhận về sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân. Không chỉ cán bộ dân số và cộng tác viên dân số thuộc các Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố, mà đến nhân viên y tế, đoàn thanh niên, công nhân khu công nghiệp, các cá nhân trong cộng đồng hay thậm chí cả những em bé nhỏ… cũng tích cực gửi về ban tổ chức những bài tham gia được đầu tư cực kỳ chất lượng.

Hãy cùng điểm qua những bài dự thi gây ấn tượng mà ban tổ chức đã nhận được tính đến hiện tại, để thấy rõ sự lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp "sạch khuẩn toàn diện" nhé!

Là một trong những tiết mục "mở hàng" của cuộc thi, bài tham gia từ tập thể phòng Dân số và Truyền thông thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hải Phòng trên đây đang được BTC đánh giá là sáng tạo và có chất riêng khi kêu gọi cộng đồng chủ động phòng bệnh vô cùng cụ thể và tích cực.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Bộ Y tế, các "thiên thần áo trắng" cũng nhanh chóng tham gia cuộc thi với những vũ điệu dễ thương cùng tim bay đầy trời, góp phần giúp thông điệp "sạch khuẩn toàn diện" của cuộc thi được lan tỏa rộng rãi hơn đến cộng đồng.

Bất kể ở thành thị hay nơi xa, thông điệp "sạch khuẩn toàn diện" của cuộc thi vẫn được lan tỏa không giới hạn.

Với cách tham gia đơn giản nhưng lại có thể truyền tải thông điệp ý nghĩa, lẽ tất nhiên cuộc thi dance cover "Sạch khuẩn toàn diện - Bước an tâm mỗi ngày" sẽ không thể thiếu vắng sự tham gia hưởng ứng của tập thể công nhân khu công nghiệp!

Cùng với bài tham gia đến từ các cán bộ đang mang trên mình nhiệm vụ, cuộc thi còn nhận về vô số clip dance cover của các cá nhân trong cộng đồng, ngay đến các em bé nhỏ cũng nhanh chóng tham gia điểm tô cho cuộc thi thêm đa dạng sắc màu!

Không chỉ người lớn nhiệt tình tham gia mà các cô cậu nhí cũng cực kỳ hào hứng nhún nhảy theo nhịp nhạc đầy tính cổ động cùng mẹ, mang lại sự sinh động và ý nghĩa cho các bài dự thi.

Trên đây là những bài dự thi cực kỳ đáng yêu đến từ vị trí những "búp măng non". Chỉ với những động tác tự biên đơn giản, các em vẫn đủ sức "đốn tim" bất kỳ ai, cả ban tổ chức cũng không ngoại lệ. Dự kiến đây sẽ là những đối thủ "đáng gờm" mà các bạn dự thi khác cần cẩn thận đây!

Có thể thấy, cuộc thi dance cover "Sạch khuẩn toàn diện - Bước an tâm mỗi ngày" đã và đang phủ sóng mạnh mẽ, lan tỏa ý nghĩa tích cực khắp cộng đồng. Việc các em nhỏ nhiệt tình tham gia hoạt động thú vị này càng giúp cuộc thi truyền tải được ý nghĩa của nó. Rõ ràng là khi phụ huynh chỉ dặn dò con phải luôn ghi nhớ các biện pháp phòng bệnh và áp dụng nó mọi lúc mọi nơi, thì khả năng cao là các bé có thể rất nhanh quên sạch. Thế nhưng nếu chúng ta tập cho bé ghi nhớ lời dặn thông qua nhịp nhạc cùng động tác vũ đạo đơn giản, bé chắc chắn sẽ năng thực hành, thậm chí là làm chuẩn xác từng bước nữa đấy.

Với sức mạnh của các nền tảng truyền thông như Facebook, TikTok và sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, thông điệp "Sạch khuẩn toàn diện - Bước an tâm mỗi ngày" đang ngày càng được lan tỏa mạnh trong toàn dân. Bằng chứng là hashtag #antammoingay đã nhận về số lượng lượt xem cực kỳ lớn, cụ thể là có gần 1.5 triệu lượt trên TikTok cùng hàng chục ngàn lượt trên Facebook.

Cuộc thi còn kéo dài đến hết ngày 25-4-2022, với loạt giải thưởng cực kỳ giá trị dành cho cả cá nhân và tập thể khu công nghiệp, cán bộ dân số và cộng tác viên dân số thuộc các Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố. Mọi người hãy tiếp tục tham gia cover lại điệu nhảy "Sạch khuẩn toàn diện - Bước an tâm mỗi ngày" để không lỡ mất cơ hội làm những điều thiết thực và tích cực, góp phần khích lệ cộng đồng sống chung an toàn với đại dịch nhé. Chi tiết thể lệ và cách tham gia cuộc thi xem tại đây: https://cutt.ly/thele-sachkhuantoandien