Nhà ở xã hội giá rẻ và giấc mơ an cư cho người lao động

Nguồn cung nhà ở công nhân chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu

Nước ta đang có 3,78 triệu công nhân lao động trực tiếp trong các KCN, khu chế xuất, trong đó có khoảng 1,8 triệu lao động có nhu cầu thực về nhà ở.

Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện có 60% số công nhân lao động đang phải thuê trọ tại các khu nhà trọ do người dân tự đầu tư xây dựng. Trong đó, nhiều khu trọ thiếu tiện ích, không bảo đảm an ninh, an toàn với giá thuê khoảng 1,5 đến 4 triệu đồng/tháng, chiếm 25% - 30% thu nhập của công nhân lao động.

Khảo sát cũng chỉ ra, hiện nay, nguồn cung nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu của công nhân. Nhà ở luôn là vấn đề cấp thiết và bức xúc của người lao động từ trước đến nay, đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có đông lao động ngoại tỉnh đang làm việc.

Với mức thu nhập trung bình 6-9 triệu đồng/người/tháng, việc mua nhà đối với công nhân di cư rất khó khăn. Họ có thể phải mất đến vài chục năm tích lũy để hiện thực hóa mơ ước này... Vì thế, người lao động, nhất là lao động có thu nhập thấp đang trông chờ vào các dự án nhà ở xã hội giá rẻ để họ có thể an cư, lạc nghiệp.

Viglacera bán nhà ở xã hội giá 8.5 triệu đồng/m2

Sở hữu ưu thế về vị trí, giá thành và được hỗ trợ tư vấn miễn phí các chính sách ưu đãi, thủ tục hồ sơ mua nhà, vay vốn… dự án nhà ở xã hội Viglacera Yên Phong đang là "điểm sáng" trong phân khúc nhà ở xã hội, thu hút sự quan tâm của công nhân tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự án Khu Nhà ở xã hội Viglacera tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh nằm trên quốc lộ 18 giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc và các khu vực lân cận.

Dự án có quy mô 9,6 ha bao gồm 8 tòa nhà cao 9 tầng với gần 2.400 căn hộ. Mỗi căn hộ có diện tích linh hoạt phù hợp với nhu cầu người mua. Trong đó, căn hộ một phòng ngủ rộng 26,5 m2, 54 m2, 67,4 m2 gồm các phòng ngủ, vệ sinh, lô gia, phòng khách, bếp.

Hiện, các căn hộ được cho thuê với mức giá hấp dẫn chỉ 1,17 triệu đồng/tháng/căn hộ 1 phòng ngủ. Còn giá bán là 8,5 triệu đồng/m2, có sổ đỏ lâu dài. Theo đó, căn hộ có giá bán từ 225 triệu đồng. Đây là mức giá phù hợp với thu nhập của công nhân lao động trên địa bàn.

Hình ảnh căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại Dự án nhà ở xã hội của Viglacera tại Bắc Ninh.

Không chỉ có ưu thế về giá, dự án được chủ đầu tư Viglacera đầu tư xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, chú trọng cảnh quan cây xanh, môi trường, được đầu tư hệ thống tiện ích đồng bộ với đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như: Trường mầm non; Nhà văn hóa; Trung tâm y tế; Trung tâm thể dục thể thao trong nhà & ngoài trời; Siêu thị Hàn quốc; Hiệu thuốc; Quán café, phòng tập Gym…

Nhờ đó, dự án hứa hẹn trở thành không gian sống xanh giữa lòng khu công nghiệp, là an cư lạc nghiệp, giúp người lao động tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc.

Nỗ lực đến 2030, hoàn thành 50.000 căn nhà ở xã hội

Là một trong những DN chủ lực, hàng đầu của ngành Xây dựng, có thương hiệu và uy tín cao trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở, TCT Viglacera – CTCP luôn hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình của Chính phủ, Bộ Xây dựng cũng như chú trọng hướng đến mục tiêu lợi ích xã hội, vì cộng đồng, tham gia tích cực trong triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Khu nhà ở xã hội của Vigalacera tại Bắc Ninh được đầu tư nhiều tiện ích

Trong giai đoạn 2022 - 2030, Viglacera lên kế hoạch sẽ đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp đô thị và nhà ở công nhân trong KCN.



Sau thành công của dự án nhà ở xã hội tại đô thị, Viglacera có thêm động lực, tự tin đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án khác tại một số địa phương, nhằm tạo điều kiện cho người lao động thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở giá thấp nhưng chất lượng không thấp.

Đặc biệt, Viglacera luôn chú trọng phát triển các dự án nhà ở xã hội phục vụ người lao động trong các KCN do chính doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Cùng với việc xây dựng hàng loạt các khu nhà ở xã hội tại các KCN Tiên Sơn, Yên Phong, Đồng Văn IV… phục vụ an sinh, mang lại sự ổn định cho xã hội, Viglacera đang tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển KCN hiện có, cũng như đầu tư mới của TCT với các dự án trọng điểm: Đông Mai (Quảng Ninh), Phú Hà (Phú Thọ); Yên Phong (Bắc Ninh), Đồng Văn IV (Hà Nam); Tiền Hải (Thái Bình)…

Song song với việc phát triển các dự án, Vigalcera còn xây dựng các Trung tâm hỗ trợ một cửa tại các địa bàn hoặc tại các KCN để kịp thời hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và cập nhật các thông tin về chính sách, ưu đãi của Nhà nước về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho doanh nghiệp cũng như người lao động; góp phần giúp người lao động "an cư lạc nghiệp" gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong KCN và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội địa phương.