Nhà đầu tư “tốc lực” tìm mua bất động sản thấp tầng

Luật mới có hiệu lực có thể khiến bất động sản tiếp tục tăng giá

Bà Giang Đỗ, Giám đốc Dịch vụ tư vấn Savills Việt Nam, cho biết theo Luật Đất đai mới, giá đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường. Việc này giúp tăng tính minh bạch, thanh khoản địa ốc. Luật Đất đai mới đã bỏ khung giá đất, nên việc định giá sẽ phản ánh đúng thị trường hơn.



Tuy nhiên, bà Giang cho rằng nguyên tắc định giá đất theo thị trường có thể khiến bất động sản tiếp tục tăng. Bởi, khi đó mức bồi thường giải phóng mặt bằng không còn thấp như trước đây - giai đoạn tính theo bảng giá đất, mà sát thị trường. Điều này sẽ kéo theo tổng chi phí đầu tư của dự án tăng lên. Để đảm bảo quyền lợi, chủ đầu tư sẽ phải tăng giá bán sản phẩm tại các dự án.

Cùng quan điểm với bà Giang, các chuyên gia cũng cho rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng, bởi các yếu tố cấu thành sản phẩm đều cao hơn khi luật mới có hiệu lực. Vì vậy, nguồn cung bất động sản sẽ thiết lập mặt bằng giá mới so với các sản phẩm hiện hữu là nguồn cung cũ trên thị trường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư đang tích cực tìm mua bất động sản thấp tầng trước khi Luật Đất đai có hiệu lực.

Bất động sản thấp tầng tại các khu vực được quy hoạch giao thông đồng bộ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Ở góc độ nhà đầu tư, anh Nguyễn Thành (nhà đầu tư đất lâu năm tại Hà Nội) cho rằng nếu Luật Đất đai có hiệu lực sớm, thị trường sẽ nhanh chóng sôi động. Bởi 2 lý do: Thứ nhất, người gốc Việt Nam sẽ được mua bất động sản như người Việt trong nước. Như vậy, nửa cuối năm sẽ có một lượng tiền lớn của người Việt ở nước ngoài đổ về Việt Nam để mua bất động sản. Thứ hai, từ tháng 7, Luật mới sẽ áp dụng giá đất bồi thường các dự án theo nguyên tắc thị trường vì vậy thị trường bất động sẽ xác lập ở một mức giá mới, cao hơn so với trước đó.

Nhà đầu tư tăng tốc tìm mua bất động sản thấp tầng

Khảo sát thực tế cho thấy, tại các thị trường ven Hà Nội, nhu cầu tìm mua bất động sản thấp tầng gia tăng mạnh mẽ từ đầu năm 2024. Đặc biệt, tại những khu vực được quy hoạch lên quận và đang có sức bật mạnh mẽ từ quy hoạch hạ tầng. Có thể kể đến như khu vực Đông Anh, Gia Lâm đang hút nhà đầu tư khi dự kiến lên quận vào năm 2025. Các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì cũng đang dẫn làn sóng nhà đầu tư quan tâm khi dự kiến lên quận sau 3 năm nữa.

Đặc biệt, khu vực phía Nam Hà Nội với quy hoạch xây dựng sân bay thứ 2 và dự kiến Thường Tín lên quận vào năm 2030 cũng đang khiến thị trường bất động sản tại đây dần trở nên sôi động. Trong bối cảnh quỹ đất còn dồi dào, giá thấp hơn các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức liên tục sốt, Thường Tín trở thành thị trường tiềm năng cho những nhà đầu tư "ăn chắc mặc bền", đầu tư dài hạn.

Khảo sát thực tế cho thấy, dự án Him Lam Thường Tín dù mới bắt đầu ra hàng từ cuối năm 2023 nhưng nhiều thời điểm đã tạo nên những đợt sôi động cục bộ. Với mức giá chỉ neo ngưỡng từ 100 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 30% so với khu vực Gia Lâm và chỉ bằng 1/4 đất thấp tầng trong các quận nội đô. Him Lam Thường Tín đang là điểm đến cho những nhà đầu tư tìm kiếm khu vực có biên độ tăng giá bất động sản thấp tầng nhanh khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, giá bị đẩy lên quá cao. Ghi nhận nhiều nhà đầu tư mua nhà tại đây hiện đã lãi đến 15% so với thời điểm năm 2023.

Dự án Him Lam Thường Tín

Theo Bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Sơn (Trường Sơn Land), hiện nay bất động sản thấp tầng ven các khu công nghiệp đang được nhà đầu tư săn lùng mua. Đặc biệt, những dự án nằm sát các cụm công nghiệp lâu đời, các khu công nghiệp với tiềm năng phát triển mạnh mẽ sẽ tạo ra dòng tiền cho nhà đầu tư từ cho thuê, kinh doanh buôn bán.

"Điều này lý giải vì sao những dự án liền kề, nhà phố gần các khu công nghiệp luôn ghi nhận tốc độ tăng giá mạnh hơn các bất động sản nhà ở đơn thuần. Dự đoán, khi bảng giá đất mới được áp dụng cùng với giá bồi thường tăng theo Luật Đất đai 2024, những dự án có vị trí tại vùng lõi các thủ phủ công nghiệp như Him Lam Thường Tín sẽ có giá cao hơn để bù đắp các chi phí vốn bị đội thêm", bà Ngọc lý giải.

Nói về việc nên mua bất động sản trước hay sau khi Luật Đất đai dự kiến có hiệu lực vào 1/8 tới, các chuyên gia cho rằng cần đánh giá nhu cầu của người mua và người bán, nếu người mua thấy giá ở thời điểm này đang hài hòa và có thể chấp nhận được thì sẽ mua hoặc chờ điểm rơi trũng hơn nữa. Và chỉ nên mua bất động sản ở những nơi đã ổn định quy hoạch hoặc đón đầu quy hoạch nếu thực sự nắm được thông tin. Và bất động sản dòng tiền gần các khu công nghiệp là một trong những lựa chọn khôn ngoan cho nhà đầu tư hiện tại.