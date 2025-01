New Life: Hân hạnh đồng hành chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 20

Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Viễn thông, với hơn 8 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV TM – DV Cuộc Sống Mới (New Life) không chỉ chú trọng vào chất lượng dịch vụ mà còn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực công nghệ internet, đến nay New Life đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Cán bộ và nhân viên Công ty New Life luôn tham gia tích cực vào chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý

Bên cạnh đó, New Life luôn hướng đến việc đóng góp vào sự phát triển xã hội và cộng đồng. Hàng năm, công ty đều quyên góp một phần kinh phí cho các quỹ từ thiện, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ và nhân viên Công ty New Life luôn tham gia tích cực vào chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh tổ chức vào Tháng 1 hàng năm với mong muốn cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.