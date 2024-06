NAPAS nỗ lực thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Bên cạnh đó, NAPAS còn giới thiệu các giải pháp nâng cao an toàn bảo mật trong hoạt động thanh toán trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt" trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, lãnh đạo NAPAS đã trình bày tham luận "Ứng dụng công nghệ AI đảm bảo an toàn giao dịch thanh toán trực tuyến". Nội dung giới thiệu về công nghệ xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ NAPAS, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng cường an toàn, bảo mật giao dịch trực tuyến.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được NHNN đặt ra tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN "Về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến ngân hàng và thanh toán thẻ ngân hàng", trong đó yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ triển khai giải pháp xác thực 3D Secure (hoặc tương đương) cho việc thanh toán trực tuyến...

Đề cập đến quá trình xác thực khách hàng, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết trước đây các ngân hàng đều sử dụng giải pháp xác thực bằng mật khẩu dùng 1 lần (One time password - OTP), trong 1 số trường hợp ngân hàng yêu cầu thêm lớp xác thực khác nhau. Việc này phụ thuộc vào quan điểm, khẩu vị rủi ro của các ngân hàng phát hành. Điều đáng nói, các lớp xác thực này sẽ tác động trực tiếp đến trải nghiệm liền mạch của khách hàng.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS - trình bày tham luận tại hội thảo

Giải pháp xác thực giao dịch trực tuyến 3D secure cho thẻ nội địa do NAPAS đang triển khai sẽ giúp cân bằng yếu tố an toàn, bảo mật và sự tiện lợi cho khách hàng. Giải pháp hỗ trợ các phương thức xác thực bằng sinh trắc học hiện đại (vân tay, nhận diện khuôn mặt) và đánh giá rủi ro giả mạo dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy chỉnh yêu cầu xác minh bổ sung, giảm thiểu nguy cơ bị gian lận giả mạo trong giao dịch trực tuyến của khách hàng.

Trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh bán lẻ quốc gia, cổng thanh toán của NAPAS đã kết nối với 44 ngân hàng và công ty tài chính, 46 đơn vị trung gian thanh toán, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia và ứng dụng VNeID cho phép người dân có thể lựa chọn đa dạng các hình thức thanh toán dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng.