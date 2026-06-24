Rồng Việt tổ chức thành công Hội thảo đầu tư 2026 “Đón sóng nâng hạng - Vững bước chu kỳ mới”

Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 500 Nhà đầu tư, cùng nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính uy tín và đại diện các doanh nghiệp niêm yết đầu ngành (ACB, GMD, PVT, VNM) nhằm cung cấp góc nhìn chuyên sâu về triển vọng thị trường, dòng vốn toàn cầu và chiến lược đầu tư trong chu kỳ mới.

Tiếp nối thành công của Hội thảo Đầu tư 2025 với những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới, CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã tổ chức thành công Hội thảo Đầu tư 2026 "Đón sóng nâng hạng - Vững bước chu kỳ mới" vào ngày 20-6-2026 tại Trung tâm sự kiện White Palace (Hoàng Văn Thụ, TP HCM).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhấn mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một cột mốc lịch sử khi triển vọng nâng hạng bởi FTSE Russell trở nên rõ nét hơn, mở ra cơ hội đón nhận dòng vốn mới và tạo động lực cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ hội luôn đan xen rủi ro từ các biến số vĩ mô, nhà đầu tư cần duy trì sự linh hoạt, thận trọng và có chiến lược rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo Đầu tư 2026 được Rồng Việt thiết kế theo hình thức kết hợp giữa trình bày chuyên đề và tọa đàm chuyên sâu với hai phiên nội dung chính. Phiên 1 tập trung vào bức tranh vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026, trong khi phiên 2 mở rộng góc nhìn ra dòng vốn quốc tế, câu chuyện nâng hạng và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trước các tiêu chuẩn ngày càng cao của nhà đầu tư quốc tế.

Phiên 1: Bức tranh Vĩ mô và Triển vọng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026

Phiên 1 của Hội thảo tập trung phân tích các yếu tố có thể định hình xu hướng thị trường trong giai đoạn tới. Nội dung phiên này xoay quanh bối cảnh vĩ mô trong nước, triển vọng thị trường chứng khoán, các nhóm ngành tiềm năng và những biến số Nhà đầu tư cần theo dõi trong nửa cuối năm.

Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích, CTCP Chứng khoán Rồng Việt - đã trình bày chuyên đề về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh vĩ mô nửa cuối năm 2026.

Từ bối cảnh định giá thị trường đã chiết khấu đáng kể các rủi ro bên ngoài, trong khi tăng trưởng lợi nhuận vẫn còn nền hỗ trợ, bà Phương Lam cho rằng điều kiện thị trường hiện tại đã phù hợp để tích lũy đối với Nhà đầu tư dài hạn.

Ở góc nhìn nhóm ngành triển vọng, các chuyên gia đã gợi ý cơ hội tiềm năng trong chu kỳ mới theo các chủ đề:

- Tài chính (ngân hàng, chứng khoán): hưởng lợi trực tiếp từ nâng hạng và dòng vốn.

- Logistics - cảng biển - vận tải dầu khí: hưởng lợi từ phục hồi thương mại và dịch chuyển chuỗi cung ứng.

- Khu công nghiệp - hạ tầng: gắn với dòng vốn FDI.

- Tiêu dùng - bán lẻ: hưởng lợi từ tăng trưởng chi tiêu nội địa.

- Công nghệ: tiềm năng chuyển dịch sang dữ liệu và AI.

(Ảnh: Từ trái qua) Phiên tọa đàm dưới sự điều phối của ông Nguyễn Đại Hiệp (Host) và sự tham gia của bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích Rồng Việt, ông Đỗ Thạch Lam - Trưởng phòng Phân tích Ngành và Doanh nghiệp, Trung tâm Phân tích Rồng Việt và bà Đặng Thị Lan Hương - Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM)

Phiên 2: Việt Nam trong câu chuyện đầu tư toàn cầu

Tiếp nối chương trình, phiên 2 của Hội thảo mở rộng góc nhìn ra dòng vốn quốc tế, câu chuyện nâng hạng và vị thế của Việt Nam trong bản đồ đầu tư toàn cầu, với phần trình bày của TS. Hồ Quốc Tuấn - Giảng viên Cao cấp Đại học Bristol, Anh Quốc.

Ông nhấn mạnh, nâng hạng thị trường "không phải là chiếc đũa thần mang lại dòng vốn ngoại ngay lập tức". Câu chuyện nâng hạng chỉ có thể phát huy tác dụng bền vững nếu đi kèm cải thiện quản trị thị trường, thanh khoản, minh bạch và chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Việt Nam có quyền kỳ vọng nâng hạng sẽ giúp thị trường gia tăng độ nhận diện, nhưng cơ hội không chỉ đến từ dòng vốn ETF mà còn từ các quỹ chủ động dài hạn và dòng vốn FDI.

Cuối hội thảo là phần tọa đàm "Đối thoại cùng chuyên gia & doanh nghiệp" với sự tham gia của TS. Hồ Quốc Tuấn và đại diện các doanh nghiệp niêm yết đầu ngành gồm ACB, GMD, PVT và VNM. Các doanh nghiệp đại diện cho các lĩnh vực ngân hàng, cảng biển - logistics, vận tải năng lượng và tiêu dùng thiết yếu.

Tọa đàm phiên 2 mang lại cho nhà đầu tư góc nhìn đa chiều từ chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp

Tổng hòa các chia sẻ của doanh nghiệp tại phiên tọa đàm cho thấy, trong chu kỳ mới, nâng hạng có thể mở ra cơ hội về dòng vốn, nhưng sức hấp dẫn dài hạn của thị trường Việt Nam vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị, khả năng thích ứng và mức độ minh bạch của từng doanh nghiệp niêm yết.

Nâng tầm trải nghiệm và hiệu quả đầu tư với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ hiện đại

Trong những năm qua, Rồng Việt đã liên tục đầu tư nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm cung cấp cho Khách hàng các giải pháp và cơ hội đầu tư tối ưu trong chu kỳ mới.

Tại Hội thảo đầu tư 2026, bên cạnh các phiên chia sẻ chuyên sâu về triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư, Rồng Việt còn mang đến không gian trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Chỉ với một mã QR, Khách hàng không chỉ có thể check-in sự kiện mà còn được khám phá các trạm sản phẩm dịch vụ hiện đại và giải pháp đầu tư tối ưu của Rồng Việt:

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Tiếp cận kho kiến thức tài chính - đầu tư miễn phí, lộ trình học tập rõ ràng cùng nội dung đa dạng, cập nhật liên tục, qua đó nâng cao kỹ năng đầu tư một cách bài bản.

Thông qua khu vực trải nghiệm, Rồng Việt không chỉ giới thiệu các sản phẩm - dịch vụ tài chính đầu tư hiện đại, mà còn mang đến cho Nhà đầu tư cái nhìn trực quan hơn về cách hệ sinh thái của Rồng Việt hỗ trợ quá trình giao dịch, phân tích, tích sản và nâng cao kiến thức đầu tư trong dài hạn.

Không gian trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ

Đặc biệt, nhằm tri ân và đồng hành cùng nhà đầu tư vững bước cho chu kỳ mới, Hội thảo của Rồng Việt còn mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như: tặng 100.000 VNĐ chứng chỉ quỹ mở RVPIF khi mở mới tài khoản, chính sách miễn phí giao dịch, ưu đãi lãi suất margin chỉ 6,88%/năm cùng hoạt động minigame tương tác sôi nổi cuối chương trình.

Thông qua Hội thảo đầu tư 2026, Rồng Việt tiếp tục mang đến cho Nhà đầu tư một diễn đàn cập nhật thông tin chuyên sâu, kết nối góc nhìn vĩ mô, dòng vốn, triển vọng ngành và câu chuyện thực tiễn từ các doanh nghiệp niêm yết.

Với định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm", sự thành công của Hội thảo Đầu tư 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Rồng Việt nhằm gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của Khách hàng, đồng thời thể hiện nỗ lực của Rồng Việt nhằm chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.