Mở cánh cửa sở hữu nhà sang với “khóa an toàn” trước chu kỳ tăng giá mới

Càng nhiều nhà đất càng muốn mua thêm

Tại Việt Nam, những người đã nắm giữ nhiều nhà, đất thì lại càng có nhu cầu mua thêm. Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng BĐS và những xu hướng mới do PropertyGuru, chủ quản nền tảng batdongsan.com.vn, công bố đầu năm 2024, có đến 88% người mua là những người đang sở hữu ít nhất một BĐS. Thậm chí, 38% khách hàng của thị trường địa ốc đang nắm trong tay hai BĐS; và 42% người mua nhà đang nắm giữ tới ba BĐS.

88% người mua nhà đang nắm giữ ít nhất 1 BĐS (nguồn: batdongsan.com.vn)

Các chuyên gia lý giải, với tâm lý "buôn tàu bán bè không bằng ăn dè ở xẻn", người Việt luôn biết cách tiết kiệm của cải mà họ làm ra. Sau khi đã có được một khoản tích lũy đủ lớn, nhiều người sẽ nghĩ đến việc chuyển đổi thành tài sản có khả năng gia tăng giá trị hoặc ít nhất là không bị mất giá theo thời gian. Trong đó, 3 kênh được ưa chuộng nhất là vàng, gửi tiết kiệm và đầu tư BĐS.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh, sau một thời gian tích lũy đủ vàng hoặc tiền tiết kiệm, phần lớn người dân cũng chọn BĐS làm điểm dừng chân bởi đây luôn được xem là kênh an toàn và tiềm năng nhất. Động lực sở hữu BĐS càng sớm càng tốt còn đến từ xu hương leo thang của giá nhà trong suốt 1 thập kỷ vừa qua và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Theo chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang, phần đông người Việt Nam xem BĐS là thước đo thành tựu cả đời bên cạnh mục tiêu tích lũy tài sản và chờ cơ hội sinh lời trong tương lai. Ở độ 30 tuổi, người Việt bắt đầu dốc sức mua căn nhà đầu tiên. Từ 35 tuổi trở lên họ lại bị thôi thúc sở hữu thêm BĐS thứ hai. Đến khi 40 tuổi, họ muốn sở hữu 3 BĐS trở lên. Bước qua tuổi 50, khi dòng tiền nhàn rỗi dồi dào hơn, nhà đầu tư muốn có 4 -5 loại BĐS khác nhau.

Cơ hội với các nhóm khách hàng đều đang rộng mở khi nhiều chủ đầu tư tung ra những chính sách mua nhà trả góp tốt chưa từng có. Đáng chú ý nhất là chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính" vừa được Vinhomes công bố từ đầu tháng 2 vừa qua.

"Bật chế độ an toàn" sở hữu nhà sang, thảnh thơi tài chính

Chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zen Park - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM). Điểm nổi trội của chính sách này là khách hàng chỉ phải thanh toán 30% giá trị BĐS bằng nguồn vốn có sẵn, 70% còn lại sẽ được hỗ trợ vay trả góp trong thời gian 5, 10 hoặc 15 năm tùy theo nhu cầu và khả năng sắp xếp tài chính.

Đặc biệt, với trợ lực "khủng" từ Vinhomes, người mua có thể an tâm "bật chế độ" thảnh thơi tài chính khi được cam kết trần lãi suất cố định trong suốt thời gian vay. Nhờ đó, các khách hàng và nhà đầu tư có thể chủ động được kế hoạch thanh toán và tối ưu được phương án tài chính để dòng tiền sinh lời nhiều nhất.

Chính sách đột phá của Vinhomes giúp khách hàng, nhà đầu tư "bật chế độ an toàn" sở hữu nhà sang, thảnh thơi tài chính

Cụ thể, chủ đầu tư phối hợp cùng ngân hàng hỗ trợ ân hạn nợ gốc trong 2 năm đầu, khách hàng chỉ cần thanh toán lãi vay với mức cố định chỉ 6 - 7%/năm (tùy sản phẩm thuộc khu thấp tầng hay cao tầng). Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi tối đa cho khách hàng với mức trần chỉ 8 - 9,5%/năm (tùy sản phẩm). Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế cao hơn, người mua chỉ phải trả lãi theo mức trần, phần chênh lệch sẽ được Vinhomes chi trả cho ngân hàng. Với "chốt an toàn" này, người mua sẽ được bảo vệ tuyệt đối trước mọi rủi ro từ biến động lãi suất của thị trường.

Thương hiệu Vinhomes được xem là bảo chứng giúp nhà đầu tư dễ dàng gia tăng lợi nhuận và giá trị tài sản trong tương lai

Các chuyên gia đánh giá, chính sách đột phá của Vinhomes đã mở ra cơ hội hoàn hảo cho các gia đình, nhà đầu tư tinh nhạy có thể tận dụng dòng tiền nhàn rỗi và đòn bẩy tài chính để gia tăng tích lũy tài sản, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của BĐS. Theo đó, thay vì thanh toán "một cục", người mua chỉ cần trả trước 30% là đã có thể sở hữu những sản phẩm căn hộ, nhà phố đẳng cấp thương hiệu Vinhomes để ở hoặc kinh doanh, cho thuê. 70% số tiền còn lại, khách hoàn toàn có thể đầu tư vào các kênh khác để tối đa lợi nhuận.

Việc "bỏ trứng vào nhiều giỏ" còn giúp khách hàng bảo vệ an toàn cho dòng tiền cũng như đa dạnh nguồn thu. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chốt lời bất kỳ lúc nhờ khả năng thanh khoản cao cùng tỷ lệ tăng giá vượt trội của BĐS thương hiệu Vinhomes. Đơn cử, số liệu thị trường 2023 cho thấy, các sản phẩm của các dự án Vinhomes Ocean Park đã tăng giá 24%/năm.

Năm 2024, nhà ở thuộc mọi phân khúc đều được nhận định sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới khi các chính sách hồi sức cho thị trường BĐS đã có đủ thời gian để ngấm sâu và phát huy tác dụng. Cùng lúc, tình trạng "đói cung" tiếp tục kéo dài cũng là một lực đẩy khiến cả giá bán và thuê nhà đều leo cao. Trong bối cảnh đó, việc nhanh tay tranh thủ đòn bẩy tài chính có 1-0-2 để sở hữu nhà sang Vinhomes sẽ giúp nhà đầu tư hiện thực hóa mục tiêu kép, vừa tối ưu được dòng tiền vừa gia tăng được giá trị tài sản bền vững trong tương lai.