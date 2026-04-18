18/04/2026 09:30

Mida Precision Mold Corp xây dựng môi trường làm việc văn minh – phát triển con người bền vững

Tại MIDA, xây dựng môi trường làm việc văn minh kết hợp đào tạo và phát triển nhân sự là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mida Precision Mold Corp xây dựng môi trường làm việc văn minh – phát triển con người bền vững - Ảnh 1.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là lĩnh vực khuôn mẫu và ép nhựa, đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp đã xem đầu tư vào con người là chiến lược dài hạn.

Tại Công ty CP Khuôn Chính Xác Minh Đạt (MIDA), việc xây dựng môi trường làm việc văn minh gắn với đào tạo và phát triển nhân sự được xác định là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.

MIDA đặc biệt chú trọng đào tạo nội bộ nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động. Nhân sự được tham gia các chương trình đào tạo hội nhập, chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí.

Doanh nghiệp duy trì hơn 4.000 giờ đào tạo mỗi năm, tương đương trung bình 12 giờ/nhân viên, cho thấy định hướng phát triển nguồn nhân lực một cách liên tục và có hệ thống. Phương pháp đào tạo được triển khai theo hướng thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết và đào tạo tại chỗ, giúp nhân sự nhanh chóng nâng cao năng lực và thích ứng với môi trường sản xuất.

Bên cạnh đó, MIDA xây dựng môi trường làm việc gắn kết, đề cao sự tôn trọng, hợp tác và chia sẻ. Các hoạt động nội bộ như teambuilding, sự kiện tập thể và chương trình giao lưu được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực. Chính sách nội bộ minh bạch, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, MIDA đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, nhà máy quy mô lớn và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Môi trường làm việc công nghệ cao không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp nhân sự tiếp cận các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến.

Trong thời gian tới, MIDA sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nơi làm việc tốt tại Việt Nam.

PV
Ba thế hệ, một hành trình: Green Walk Family và lời gợi mở về một chuẩn sống mới tại Cần Giờ

Ba thế hệ, một hành trình: Green Walk Family và lời gợi mở về một chuẩn sống mới tại Cần Giờ

Không gian sống 09:30

Giải đi bộ Green Walk Family tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) đang thu hút nhiều gia đình đa thế hệ tại TP HCM khi mở ra một cách sống khác giữa đô thị.

Cơ hội “chạm tay” vào ngôi nhà tương lai tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise

Cơ hội “chạm tay” vào ngôi nhà tương lai tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise

Không gian sống 09:29

Giải đi bộ Green Family Walk, ngày 19-4, đánh dấu bước chuyển mình của Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM)

Masan Group (MSN): Một cổ phiếu, ba câu chuyện tăng trưởng

Masan Group (MSN): Một cổ phiếu, ba câu chuyện tăng trưởng

Doanh nghiệp 09:29

Ba câu chuyện riêng biệt, ba động lực khác nhau, cùng hội tụ trong một năm và cùng phản ánh vào một mã cổ phiếu

Giải nhiệt trước, trả tiền sau qua ví khi mua máy lạnh tại Điện Máy Xanh

Giải nhiệt trước, trả tiền sau qua ví khi mua máy lạnh tại Điện Máy Xanh

Dịch vụ 16:21

Ngày càng nhiều người dùng chọn ví trả sau MWG Paylater như một giải pháp linh hoạt để có máy lạnh ngay và giảm áp lực chi phí nhờ nhiều ưu đãi từ Điện Máy Xanh

Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng

Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng

Ngân hàng 14:39

Agribank đang có những hỗ trợ, đóng vai trò trung gian then chốt, cung cấp giải pháp tài chính và công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

VWS huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên

VWS huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên

Doanh nghiệp 14:16

VWS trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên nhằm giúp họ chủ động xử lý tình huống rủi ro trong quá trình làm việc.

Cắt lớp vi tính lượng tử: Phát hiện sớm, điều trị chính xác hơn

Cắt lớp vi tính lượng tử: Phát hiện sớm, điều trị chính xác hơn

Thị trường 12:00

Công nghệ cắt lớp vi tính lượng tử giúp bác sĩ phát hiện sớm những tổn thương rất nhỏ, giảm đáng kể liều tia X và lượng thuốc cản quang so với CT thông thường.


