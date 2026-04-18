Mida Precision Mold Corp xây dựng môi trường làm việc văn minh – phát triển con người bền vững

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là lĩnh vực khuôn mẫu và ép nhựa, đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp đã xem đầu tư vào con người là chiến lược dài hạn.

Tại Công ty CP Khuôn Chính Xác Minh Đạt (MIDA), việc xây dựng môi trường làm việc văn minh gắn với đào tạo và phát triển nhân sự được xác định là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.

MIDA đặc biệt chú trọng đào tạo nội bộ nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động. Nhân sự được tham gia các chương trình đào tạo hội nhập, chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí.

Doanh nghiệp duy trì hơn 4.000 giờ đào tạo mỗi năm, tương đương trung bình 12 giờ/nhân viên, cho thấy định hướng phát triển nguồn nhân lực một cách liên tục và có hệ thống. Phương pháp đào tạo được triển khai theo hướng thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết và đào tạo tại chỗ, giúp nhân sự nhanh chóng nâng cao năng lực và thích ứng với môi trường sản xuất.

Bên cạnh đó, MIDA xây dựng môi trường làm việc gắn kết, đề cao sự tôn trọng, hợp tác và chia sẻ. Các hoạt động nội bộ như teambuilding, sự kiện tập thể và chương trình giao lưu được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực. Chính sách nội bộ minh bạch, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, MIDA đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, nhà máy quy mô lớn và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Môi trường làm việc công nghệ cao không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp nhân sự tiếp cận các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến.

Trong thời gian tới, MIDA sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nơi làm việc tốt tại Việt Nam.