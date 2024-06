Mastercard chia sẻ giải pháp mới cho giao dịch không tiền mặt

Phát triển nhanh chóng cùng với hoạt động thanh toán không tiền mặt là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Nhận thấy thực trạng này, hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt", thuộc chương trình "Ngày không tiền mặt 2024" đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia, Việt Nam, Campuchia và Lào, Mastercard trao đổi tại sự kiện (giữa)

Tại hội thảo, bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ: "Mastercard đã và đang đầu tư hàng tỉ đô la để bảo đảm an toàn, bảo mật cho mọi giao dịch thanh toán bằng thẻ Mastercard trên toàn cầu. Đồng thời, công ty luôn chú trọng hợp tác với các đối tác để đem đến các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm bảo vệ thông tin, giao dịch của người dùng."

Đại diện Mastercard khuyến cáo người dùng bảo mật tuyệt đối thông tin thẻ và cho biết Công ty đang tích cực cho ra mắt các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro cho người dùng. Mastercard cam kết tiếp tục vận dụng công nghệ tiên tiến và chuyên môn toàn cầu, đem đến những giải pháp thanh toán liền mạch, tiện lợi và an toàn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt của Việt Nam.