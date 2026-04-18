Masan Group (MSN): Một cổ phiếu, ba câu chuyện tăng trưởng

Trong đầu tư, những cơ hội lớn nhất không đến từ một mảng kinh doanh đơn lẻ, mà xuất hiện khi nhiều động lực tăng trưởng cùng lúc hội tụ và bắt đầu vận hành đồng pha.

Năm 2026, Masan Group (HOSE: MSN) đang bước vào thời điểm như vậy, khi các mảng gồm bán lẻ, tiêu dùng và vật liệu công nghệ cao đồng thời bước qua một bước ngoặt quan trọng, mở ra khả năng định giá lại toàn bộ tập đoàn.

WinCommerce: Bước ngoặt từ "câu chuyện tương lai" sang lợi nhuận thực

Mô hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn bị hoài nghi về khả năng sinh lời thực sự ở quy mô lớn. Tuy nhiên, những số liệu 2 tháng đầu năm của mảng bán lẻ Masan - WinCommerce đang thay đổi cách nhìn đó. Cụ thể, WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu 2 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 7.872 tỉ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ, với 145 cửa hàng mới được mở, nâng tổng số điểm bán WinMart và WinMart+ lên khoảng 4.700 cửa hàng trên toàn quốc.

Điều quan trọng hơn tốc độ mở rộng là chất lượng tăng trưởng: phần lớn cửa hàng mới thuộc mô hình WinMart+ nông thôn, nơi chi phí vận hành thấp hơn và tỉ lệ thâm nhập của bán lẻ hiện đại vẫn còn rất thấp, tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn mà các đô thị lớn không còn. Theo đánh giá của VCBS, việc khai thác tệp 10 triệu hội viên để cải thiện hiệu suất trên từng cửa hàng hiện hữu, song song với mở rộng mạng lưới, là nền tảng tăng trưởng bền vững hơn so với mô hình chỉ tập trung vào số lượng điểm bán. Bước ngoặt của WCM không chỉ nằm ở con số doanh thu, mà ở việc mô hình kinh doanh đang được chứng minh có thể mở rộng và cải thiện hiệu quả cùng lúc, điều mà thị trường từng hoài nghi suốt nhiều năm qua.

Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu gia vị lớn được hàng triệu người tiêu dùng Việt yêu thích

Masan Consumer: Bước ngoặt định giá và nghịch lý vốn hóa

Nếu WCM đang chứng minh khả năng sinh lời thì Masan Consumer (HOSE: MCH) đang trải qua một bước ngoặt thuần túy về nhận thức định giá, và con số cụ thể đang tạo ra một nghịch lý đáng chú ý.

Tính đến ngày 3-4-2026, vốn hóa của MCH đạt khoảng 182.130 tỉ đồng (tương đương 6,9 tỉ USD), trong khi toàn bộ Tập đoàn Masan chỉ được thị trường định giá khoảng 114.900 tỉ đồng (tương đương 4,35 tỉ USD). Với tỉ lệ sở hữu khoảng 66% tại MCH, phần giá trị MSN nắm giữ tại riêng công ty con này đã đạt khoảng 4,55 tỉ USD, xấp xỉ toàn bộ vốn hóa của tập đoàn mẹ. Cộng thêm phần sở hữu khoảng 95% tại MSR (vốn hóa khoảng 53.000 tỉ đồng, quy về MSN là khoảng 1,91 tỉ USD), tổng giá trị hai mảng này tại cấp MSN đã vượt vốn hóa của chính tập đoàn. Nói cách khác, toàn bộ WinCommerce với 4.700 cửa hàng, Masan MEATLife, Phúc Long Heritage và cổ phần tại Techcombank đang được thị trường định giá ở mức gần như bằng không. Nghịch lý định giá này có thể tồn tại vì thị trường áp dụng chiết khấu tập đoàn (conglomerate discount) hoặc chưa tin vào khả năng hiện thực hóa giá trị của từng mảng. Đây là rủi ro cần cân nhắc, nhưng khi các mảng lần lượt được định giá độc lập và chứng minh bằng kết quả kinh doanh thực tế, khoảng chiết khấu đó có xu hướng thu hẹp.

Thực phẩm tươi ngon, phong phú tại siêu thị WinMart

Về mặt kinh doanh, MCH cũng ghi nhận những con số tích cực. Doanh thu thuần lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5.160 tỉ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, chạm ngưỡng trên của kế hoạch tăng trưởng cả năm (11% đến 15%) chỉ sau 2 tháng đầu năm. Động lực đến từ toàn danh mục: gia vị đạt khoảng 1.980 tỉ đồng (tăng 22,8%), thực phẩm tiện lợi đạt khoảng 1.520 tỉ đồng (tăng 10,3%) với phân khúc cao cấp tăng khoảng 17%, hóa mỹ phẩm tăng 27,7%. Mô hình phân phối Retail Supreme tính đến tháng 2-2026 đã tiếp cận 420.000 điểm bán (tăng 80% so với cùng kỳ), đồng thời nâng số mã hàng trung bình mỗi đơn lên 5,5 SKU (mã hàng), tăng 85% so với cùng kỳ.

Masan High-Tech Materials: Từ khoáng sản thành tài sản chiến lược

Bước ngoặt của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đến từ một lực bên ngoài mà không doanh nghiệp nào có thể tự tạo ra: sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 82% sản lượng vonfram thế giới và đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu, khiến lượng vonfram xuất ra ngoài giảm khoảng 30% so với trước đó. Trong khi đó, nhu cầu từ ngành bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và công nghiệp quốc phòng tiếp tục tăng, với chi tiêu đầu tư cho AI toàn cầu giai đoạn 2026 đến 2030 được dự báo có thể đạt 5.000 đến 8.000 tỉ USD. Kết quả là giá APT (ammonium paratungstate, nguyên liệu trung gian sản xuất vonfram) đã đạt khoảng 2.450 USD/mtu tính đến cuối tháng 3-2026, so với mức trung bình chỉ khoảng 518 USD/mtu của cả năm 2025.

Nhà máy Núi Pháo tại Thái Nguyên

Masan High-Tech Materials, chủ sở hữu mỏ vonfram Núi Pháo tại Thái Nguyên với công suất khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, đang ở vị thế hưởng lợi trực tiếp từ sự tái cấu trúc này. Sau năm 2025 với EBITDA đạt 2.175 tỉ đồng (tăng 22% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 222 tỉ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022, MSR bước vào năm 2026 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 1.700 đến 2.500 tỉ đồng. Bước ngoặt của MSR không đến từ nội lực đơn thuần, mà từ việc địa chính trị toàn cầu đang xác nhận rằng tài sản mà Masan đã xây dựng suốt nhiều năm là loại tài sản mà thế giới đang thiếu và khó thay thế nhanh chóng.

Ba câu chuyện riêng biệt, ba động lực khác nhau, cùng hội tụ trong một năm và cùng phản ánh vào một mã cổ phiếu. Đó là điều hiếm gặp trong đầu tư và cũng là lý do câu hỏi về định giá MSN đang được đặt ra ngày càng nhiều hơn.

VCBS đặt giá mục tiêu cổ phiếu MSN ở mức 111.421 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tiềm năng khoảng gần 50% so với mức giá khoảng 75.300 đồng/cổ phiếu tại ngày 3-4-2026, với luận điểm xây dựng trên chính ba trụ đỡ nói trên. Bên cạnh đó, theo bảng xếp hạng dự báo lợi nhuận quý I/2026 của SSI Research, MSN xếp thứ 2 toàn thị trường về mức tăng trưởng lợi nhuận tuyệt đối, với lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 2.500 tỉ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý I/2026 sẽ là thước đo đầu tiên để kiểm chứng liệu ba bước ngoặt này đang diễn ra thực sự, hay thị trường cần thêm thời gian để xác nhận. Dù câu trả lời là gì, đây là thời điểm hiếm hoi mà cả ba câu chuyện của một tập đoàn cùng đứng trước phép thử lớn nhất trong nhiều năm.