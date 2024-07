Lộ diện quán quân mùa đầu của Games show Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Kết quả chung cuộc, Trường THCS Nam Sài Gòn, Quận 7 giành chiến thắng ngoạn mục và trở thành Quán quân mùa đầu tiên của Games show Kilowatt? - Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Đội Trường THCS Nam Sài Gòn, Quận 7 đoạt Quán quân mùa đầu tiên của Games show Kilowatt?

Kilowatt? - Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn tiết kiệm là Game show mới do Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và Đài truyền hình TP HCM (HTV) phối hợp thực hiện. Game show dành cho các học sinh lớp 8, xoay quanh vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng và giáo dục an toàn điện.

Mang format "giải - trí - tuệ", Kilowatt? mong muốn giúp khán giả thư giãn và tiếp thêm kiến thức, kỹ năng sống bổ ích với những kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm dành cho lứa tuổi trung học cơ sở.

Đội Trường THCS Nam Sài Gòn, Quận 7 với giải Quán quân mùa đầu tiên

Các đội thi là học sinh đến từ 24 trường THCS tại TP HCM. Trong mỗi số phát sóng có ba đội tham gia tranh tài, lần lượt loại trừ qua các vòng để tìm ra đội chiến thắng. Tổng số có 12 tập phát sóng, mỗi tập có thời lượng 45 phút.

Trận chung kết diễn ra cấn giữa 3 đội thi đến từ các trường THCS Nguyễn Du, THCS Nam Sài Gòn, và THCS Hiệp Phú.

Ở vòng thi đầu tiên mang tên "Am hiểu", bao gồm các câu hỏi về kiến thức, khả năng tính toán và minigame liên quan đến các thiết bị tiết kiệm điện, an toàn điện, biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả, Trường THCS Hiệp Phú liên tục giành được quyền trả lời và ghi điểm, kết thúc phần thi đầu tiên, Trường THCS Hiệp Phú dẫn đầu với điểm số cách biệt là 100 kWh, Trường THCS Nguyễn Du được 85 kWh và Trường THCS Nam Sài Gòn Quận 7 được 55 kWh.

Các đội chụp hình lưu niệm tại Lễ Trao giải

Qua đến vòng thi "Động não", với những thử thách đòi hỏi phải có sự tập trung quan sát để ghi nhớ hình ảnh, nhanh trí để tính toán tiền điện và động não để phân tích dữ liệu thì cuộc thi mới thực sự gay cấn, nghẹt thở khi các thứ hạng giữa các đội liên tục được thay đổi. Trong câu hỏi cuối cùng ở vòng thi này, có thể nói đây là câu hỏi mang tính quyết định, Đội Trường THCS Nam Sài Gòn đã rất quyết đoán khi đưa ra được đáp án chính xác san bằng điểm số với Trường THCS Nguyễn Du, cùng nhau bước tiếp vào vòng trong.

Phần thi "Bứt phá" chứng kiến màn thi khá sôi động giữa hai đội, mỗi đội chơi chia ra hai vai trò: một người trả lời câu hỏi, người còn lại đạp xe tích điểm, cùng phối hợp nhịp nhàng để ghi được điểm số cao nhất.

Kết quả chung cuộc, Trường THCS Nam Sài Gòn, Quận 7 đã xuất sắc giành được giải quán quân, Trường THCS Nguyễn Du quận 7 về nhì và Trường THCS Hiệp Phú, TP Thủ Đức đạt giải ba.

Games show " Kilowat? - Học sinh chung tay sử dụng an toàn, tiết kiệm điện" được xem là một sáng kiến mới giữa Tổng công ty Điện lực TP HCM và Đài Truyền hình TP HCM với sự đồng hành, hỗ trợ của Sở Công Thương, Sở Giáo dục Đào tạo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng an toàn, tiết kiệm điện. Thông qua việc tham gia và tương tác trong chương trình, các em học sinh sẽ không chỉ nâng cao hiểu biết mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện tốt trong cộng đồng.