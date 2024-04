Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Lễ hội được UBND, Sở Văn hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng cùng Ban quản lý Khu du lịch Tea Resort Prenn tổ chức theo nghi lễ cấp tỉnh với đầy đủ các nghi lễ giống Lễ Giỗ tổ Đền Hùng tại Phú Thọ, bao gồm phần lễ và hội. Trước nghi lễ chính là là các cuộc thi trang trí mâm cúng, lễ vật, sản vật, lễ cáo yết, đám rước lễ vật, tế lễ, dâng hương tại Đền Thượng, Đền Trung và Đền Hạ. Sau đó là các phần hội với nhiều hoạt động như đánh cờ tướng, múa sạp, trò chơi dân gian, hát Quan Họ, Đờn ca tài tử, không gian thư pháp, triển lãm tranh dân gian, phiên chợ quê...

Đặc biệt tại lễ hội năm nay, bên cạnh nghi lễ dâng cúng sản vật, lễ vật Ban tổ chức dâng lên vua Hùng chính là "Quốc ẩm Việt trà", với Tổ Ân Di Diệp Trà là loại trà được làm để cúng Quốc Tổ. Nguyên liệu trà được tuyển lựa kỹ lưỡng từ những lá trà ngon nhất vụ xuân tại vùng trà King Lộ nổi tiếng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Các nghệ nhân tại Đôi Dép đã chế biến loại trà này hoàn toàn khác biệt và đột phá so với các phương pháp làm trà truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm. Điều này tạo nên sự trọn vẹn và tinh tế về hương, sắc, vị, hình của Trà. Tổ Ân Di Diệp được làm với số lượng vô cùng hạn chế để dâng lên Quốc tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3. Trà sau dâng cúng lễ sẽ gửi tặng lại cho quý Trà hữu thọ lộc Tổ may mắn, mạnh khỏe, bình an và thịnh vượng khi có dịp đến tế lễ Giỗ Quốc Tổ.

Bên cạnh đó quý du khách thập Phương sẽ được thưởng thức "không gian Quốc Ẩm Việt Trà": Tham quan không gian kết nối trà Việt, xem cách các trà nương pha ấm trà ngon, thường thức các loại trà ngon được các Danh trà của Thương hiệu trà Đôi Dép chuẩn bị công phu như Tổ Ân Di Diệp, Bích Thủy Hoàn Nguyên, Bạch Trà Ngũ Sắc, Ngọc Trác Trà, Bất Thụ Đông Phong, Phong Mật Trà, Hoàng Tỳ Nhật Minh... Qua đó cùng giao lưu, kết nối và phát triển Văn hóa Trà – Quốc ẩm Việt trà ra thế giới.