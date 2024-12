Lê Bống và chiếc cúp TikTok Awards Việt Nam đầu tiên

"Cục năng lượng tích cực" là kim chỉ nam được Lê Bống (tên thật Lê Xuân Anh) ghi trên lời tự giới thiệu của kênh TikTok (@lebong95) có hơn 10 triệu lượt theo dõi của mình. Lê Bống không chỉ là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cô còn là MC, diễn viên có nhiều hoạt động tích cực cho cộng đồng.

Chiếc cúp TikTok Awards Việt Nam đầu tiên

Tại lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024 do TikTok tổ chức mới đây tại TP HCM, Lê Bống đã được xướng tên ở hạng mục Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm.

Nhận trên tay chiếc cúp của TikTok, Lê Bống đã có những chia sẻ xúc động. Cô cho biết mình tham gia TikTok từ năm 2019, giải TikTok Awards Việt Nam đã qua 4 mùa và cô đã có 3 lần nằm trong danh sách đề cử nhưng năm nay mới được cầm trên tay chiếc cúp danh giá này.

Cô gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, những người đã ủng hộ yêu thương cô vô điều kiện. Cô gửi lời cảm ơn đến những con người cô đã được học hỏi và gặp gỡ trên hành trình đầy ý nghĩa này. Cô cảm ơn những người cộng sự đã bên cạnh cô bất kể ngày đêm. "Đặc biệt là TikTok, vì không có TikTok thì không thể có Lê Bống ngày hôm nay" – cô xúc động.

"Lời cảm ơn sâu sắc nhất em muốn gửi đến toàn thể những những khán giả mến thương đã cho em cơ hội, cho em yêu thương. Em biết là em còn nhiều thiếu sót, nhưng mọi người vẫn cho em cơ hội để sửa sai, được cống hiến và hoàn thiện bản thân.

Em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình. Và chiếc cúp này không phải của riêng mình em mà của tất cả chúng ta, những nhà sáng tạo nội dung đã ngày đêm cống hiến để có thể mang đến thật nhiều những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Bản thân em cũng vậy.

Em sẽ cố gắng không ngừng, trong đó có hành trình Tủ sách ước mơ và với mơ ước Xây đường đến trường và trường học đến các bạn nhỏ ở vùng cao. Bởi vì em tin, hạnh phúc là khi ta có thể làm được điều gì đó khiến cho mọi người hạnh phúc" – cô bày tỏ.

Lê Bống rạng rỡ và tự hào với chiếc cúp Changemaker of the Year tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

"10 video chỉ up có 1"

Chia sẻ với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trước đêm diễn ra lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024, Lê Bống nói rằng khi tham gia TikTok, cô xem đây là cuốn nhật ký của mình nên ngày nào cũng quay clip TikTok, có ngày quay 2-3 clip.

Thời gian đầu, Lê Bống chủ yếu thực hiện các video về nhảy hoặc các tình huống ngắn mà bản thân cô thấy vui và hầu như không xem bình luận trên kênh. Đến khi dư luận trái chiều nổ ra cô mới dũng cảm xem các bình luận và tự nhìn nhận, xem xét lại nội dung clip có đúng với nguyện vọng, kim chỉ nam là "cục năng lượng tích cực" hay chưa?

Cô dần để ý, những chủ đề video nào được khen, được ủng hộ nhiều sẽ tích cực sản xuất nội dung tương tự, những video có dư luận trái chiều sẽ tiết chế lại. Có thời gian Lê Bống tự kiểm duyệt bằng cách làm xong video sẽ gửi cho những bậc tiền bối, các cô chú lớn tuổi, những người có kinh nghiệm và cả mẹ cô xem trước để xin ý kiến rằng "Video này có nên chia sẻ lên kênh hay không?" "Video này có truyền cảm hứng tích cực hay không?".

"Có quãng thời gian em làm ra 10 video nhưng đưa lên kênh chỉ có 1. Trong mục video nháp của Lê Bống có vô vàng video đã sản xuất xong vẫn còn lưu ở đó" – cô kể lại.

Chính vì sự thận trọng cần thiết đó, kênh của Lê Bống đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả và đi đúng con đường mà cô chọn là lan tỏa những giá trị tích cực. "Đến giờ, Lê Bống tự hiểu bản thân mình hơn, hiểu điều cần làm, video cần đăng và gần vượt qua thử thách chính mình" – Lê Bống nhìn nhận.

Những nội dung từ kênh Lê Bống đang ngày một trưởng thành hơn, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Nhận xét về cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok ngày nay, Lê Bống cho biết hiện có rất nhiều kênh đầu tư video chất lượng cao từ nội dung, quay dựng chuyên nghiệp, nhạc hay với nhiều ý tưởng rất sáng tạo. Đây là khó khăn nhưng cũng là động lực để Lê Bống tiếp tục đầu tư về thời gian, hình ảnh, nội dung để mỗi video đăng tải có chất lượng nhất đến người xem.