Kolmar và hành trình mang sức khỏe đến cho người dân Kon Tum

Vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam TP Kon Tum đã tổ chức chương trình "Chung tay vì sức khỏe người dân Kon Tum" để mang đến những phần quà thiết thực góp phần hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người dân tại Kon Tum, đặc biệt là những nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, thương binh, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn...

Thông qua chương trình, 6.000 phần quà sức khỏe gồm các sản phẩm Vitamin tổng hợp (Condition Multi) và Vitamin C (Condition Let’s C) giúp nâng cao sức khỏe và sức đề kháng đã được gửi đến người dân Kon Tum.

Với những phần quà được trao tặng, Kolmar mong muốn sức khỏe của mọi người được cải thiện, lan toả tình yêu thương đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, các thương binh cũng như những nạn nhân đang phải gánh chịu hậu quả của chất độc màu da cam nơi đây.

Kolmar được thành lập vào năm 1990 - một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ Nano cùng nhiều công nghệ kỹ thuật cao khác. Kolmar đã và đang gia công sản phẩm cho hơn 900 thương hiệu mỹ phẩm cũng như cung cấp thuốc, vắc-xin, vitamin… chất lượng cao cho các hãng dược và trung tâm y tế uy tín toàn cầu.



Sau gần 40 năm hoạt động, chi nhánh của Kolmar đã có mặt tại các quốc gia: Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philipines, Mông Cổ; sản phẩm của Kolmar đã cũng đã và đang được tin dùng rộng rãi toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, Kolmar đã trở nên khá quen thuộc với người tiêu dùng qua những sản phẩm như nước và thạch giải rượu Condition, các sản phẩm hồng sâm như nước Hồng sâm Hongsamjin Gold, nước Hồng sâm cao cấp Hongsamjin Plus, Hồng sâm cô đặc Hongsamjin Everysticks EX, các sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe như Condition Joint (hỗ trợ chức năng xương khớp), Condition Liver (hỗ trợ chức năng gan), Condition Eye (hỗ trợ chức năng mắt), Condition Omega 369, Condition B Complex... và các sản phẩm bổ sung Collagen như Condition BeYou và Condition Woman. Các sản phẩm của Kolmar hiện đang có mặt tại những nhà thuốc uy tín như Long Châu, Pharmacity, An Khang cùng các siêu thị Co.op mart, Emart hay Kohnan và chuỗi cửa hàng tiện lợi, kênh nhà thuốc truyền thống toàn quốc.

Với chủ trương "Tiên phong đi đầu", Kolmar luôn nỗ lực mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi gia đình Việt bằng các sản phẩm áp dụng kỹ thuật tiên tiến có chất lượng tốt cùng giá cả hợp lý. Kolmar cũng luôn tạo điều kiện và cơ hội phát triển những dự án hỗ trợ cộng đồng nhằm kiến tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn cho người dùng toàn cầu.