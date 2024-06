Kim Oanh Group khánh thành trường INschool Bến Cát

Thông tin về Kim Oanh Group:

Kim Oanh Group là tập đoàn bất động sản mở rộng đa ngành hàng đầu khu vực phía Nam. Trong 16 năm qua, Kim Oanh Group đã phát triển thành công hơn 50 dự án tại Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Với phương châm "Kiến tạo cộng đồng – Nâng tầm giá trị", gần đây Kim Oanh Group đã triển khai chiến lược nâng tầm thương hiệu thông qua việc hợp tác chiến lược với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Cụ thể, tháng 4 vừa qua, Kim Oanh Group đã ký kết hợp tác với 4 tập đoàn hàng đầu Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT và AEON để phát triển dự án khu đô thị Một Thế Giới - The One World với quy mô gần 50 ha tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư của dự án này lên đến hơn 1 tỷ USD.

Trước đó, Kim Oanh Group cũng đã ký kết hợp tác với Sumitomo Forestry phát triển một dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu và ký kết hợp tác với tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) nhằm phát triển các dự án bất động sản nhà ở, khu nghỉ dưỡng, tòa nhà văn phòng do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư trong thời gian sắp tới.

Danh sách các đối tác chiến lược trong nước của Kim Oanh Group cũng rất nhiều. Điển hình như OCB, Vietcombank (tài chính); Becamex, Thanh Lễ, DIC (chủ đầu tư bất động sản); Hòa Bình, An Phong (nhà thầu xây dựng); Interlink Education (giáo dục); FPT (công nghệ thông tin); Dale Carnegie (xây dựng thương hiệu)…

Xem thêm thông tin tại www.kimoanhgroup.vn