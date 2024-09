Khánh thành trường THPT Võ Văn Tần quy mô 100 tỉ đồng do VPBank tài trợ tại Long An

Công trình do VPBank tài trợ với số tiền 100 tỉ đồng và cũng là ngôi trường công lập đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng chỉ Công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC cấp.



Tham dự lễ khánh thành có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; đại diện Lãnh đạo Ban ngành Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh Long An, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng đông đảo thầy cô và học sinh nhà trường.

Lễ khánh thành và khai giảng Trường Võ Văn Tần có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Được xây dựng trên nền diện tích rộng hơn 3,1 ha, trường THPT Võ Văn Tần có quy mô 28 phòng học, 9 phòng bộ môn, 17 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác như sân bóng đá, nhà để xe, đường chạy điền kinh…, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh tại địa phương. Trường bắt đầu được khởi công từ tháng 10-2023, hoàn thành sau gần 11 tháng thi công với tổng kinh phí đầu tư 100 tỉ đồng do VPBank tài trợ.

Ngôi trường khang trang, hiện đại mang tên người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Tần

Không chỉ là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia với định hướng phát triển theo mô hình trường học chất lượng cao của tỉnh Long An, trường THPT Võ Văn Tần còn là ngôi trường công lập đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ Công trình xanh EDGE được cấp bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, một thành viên của World Bank Group.

Chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là một hệ thống đánh giá các công trình dựa trên các tiêu chí về sử dụng tài nguyên hiệu quả trong thiết kế, giúp tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng công trình, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính. Để đạt được chứng chỉ EDGE, các công trình phải đáp ứng được các tiêu chí vô cùng khắt khe về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu (tức năng lượng sử dụng trong toàn vòng đời từ sản xuất tới tiêu hủy của vật liệu).

Trường THPT Võ Văn Tần - môi trường học tập bền vững lâu dài

Được thiết kế và thi công bởi đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư hàng đầu với mục tiêu kiến tạo nên một môi trường học tập bền vững lâu dài, trường THPT Võ Văn Tần được trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết giúp các thế hệ học sinh đến gần hơn với xu hướng chuyển đổi xanh của tương lai. Cụ thể, sơn phủ các bề mặt của ngôi trường đều là loại sơn phản xạ bức xạ mặt trời, giúp ngăn cản sức nóng từ ánh sáng mặt trời, tăng tuổi thọ cho công trình cũng như giảm thiểu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Toàn bộ kính cửa lớp học cũng được phủ lớp Solar Control làm giảm hệ số nhận nhiệt mặt trời và hệ số dẫn nhiệt của kính, đồng thời giảm bức xạ mặt trời truyền vào không gian bên trong và giúp tăng hiệu quả chiếu sáng ban ngày. Các thiết bị chiếu sáng và vệ sinh cũng được lựa chọn tối ưu để tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước. Ngay cả cây trồng cũng được chọn lựa kỹ càng với những giống cây bản địa nhằm giảm thiểu việc sử dụng nước cho tưới tiêu và thúc đẩy đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, công trình sử dụng các cấu kiện và chủng loại vật liệu có hàm lượng carbon hàm chứa (embodied carbon) thấp, góp phần cắt giảm khí thải carbon và bảo vệ môi trường.

Trường THPT Võ Văn Tần là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ Công trình xanh EDGE

Với định hướng thiết kế chặt chẽ và tối ưu xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn Xanh quốc tế, THPT Võ Văn Tần đã ghi nhận mức giảm tiêu thụ năng lượng 47%, tiết kiệm nước 37% và mức giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu lên tới 57%. Với những chỉ số này, ngôi trường đã được xác nhận đạt mức chứng chỉ EDGE ADVANCED - mức chứng chỉ cao thứ hai của EDGE, chỉ sau mức cao nhất là EDGE ZERO CARBON.



Phát biểu trong lễ khánh thành trường, bà Phạm Thị Nhung - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng VPBank - chia sẻ, doanh nghiệp rất vinh dự và tự hào khi tiếp tục được đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, góp phần kiến tạo cho thế hệ tương lai của địa phương một môi trường học tập chất lượng cao, một công trình xanh chuẩn quốc tế.

Bà Phạm Thị Nhung - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng VPBank chia sẻ tại sự kiện

"Một ngôi trường xanh sẽ không chỉ là nơi các em học sinh được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập, đánh thức sự tôn trọng giữa con người và thiên nhiên, từ đó khơi gợi ý thức trách nhiệm từ sâu trong tiềm thức của các bạn nhỏ, kiến tạo nên những thế hệ tương lai xây dựng và phát triển xã hội bền vững. VPBank tin rằng trường THPT Võ Văn Tần sẽ là một chiếc nôi xanh đào tạo ra những thế hệ nhân tài mới của tỉnh Long An, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng thịnh vượng" - bà Nhung phát biểu.

Trường THPT Võ Văn Tần là trường học chất lượng cao quy mô lớn thứ hai do ngân hàng VPBank tài trợ xây dựng tại tỉnh Long An. Trước đó vào dịp khai giảng năm học 2023-2024, trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức có tổng số tiền đầu tư 150 tỉ đổng do VPBank tài trợ cũng đã được khánh thành và bàn giao cho huyện Bến Lức.



Cùng với việc tài trợ xây dựng những ngôi trường ở Long An, VPBank cũng đã dùng nhiều nguồn lực hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn 50 điểm trường vùng cao trên cả nước, nâng tổng số tiền tài trợ cho các hoạt động an sinh, xã hội của doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lên gần 1.800 tỉ đồng.

Trường THPT Võ Văn Tần có tổng vốn đầu tư 100 tỉ đồng được tài trợ bởi VPBank

"Với vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và sứ mệnh "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng", VPBank đặc biệt chú trọng vào nhiệm vụ vun trồng những mầm non tương lai của đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều điểm trường trong tương lai" - bà Nhung khẳng định.