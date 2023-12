Khách hàng xuýt xoa với "gia đình" thẻ tín dụng SHB

Tiếp nối thành công của sự kiện ra mắt chiến dịch "Gia đình thẻ SHB - Kết nối tình thân" vào tháng 10, trong 2 ngày cuối tuần (25-11 và 4-12) vừa qua, SHB đã liên tiếp triển khai các hoạt động hoạt náo, tương tác trúng thưởng, trải nghiệm tại các thành phố lớn khắp 3 miền như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh... nhằm giới thiệu đến khách hàng những thông tin mới nhất về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, an toàn. Loạt sự kiện đã thu hút và đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng tại mỗi điểm.

Khách hàng siêu thị tại hào hứng với sự xuất hiện của "Gia đình thẻ" SHB

Chị Tú Anh, nhân viên văn phòng (30 tuổi, TP Hồ Chí Minh), tham gia hoạt động quảng bá thẻ của SHB tại Trung tâm thương mại SC Vivocity quận 7, hào hứng chia sẻ: "Tôi muốn tìm hiểu dòng thẻ Platinum của SHB vì có ưu đãi phòng chờ sân bay mà tôi lại rất thường xuyên ra Hà Nội. Ngoài ra, tôi cũng ấn tượng với thông điệp Kết nối tình thân và các quyền lợi bởi sử dụng thẻ tín dụng SHB, chúng ta có thể mua sắm cho người thân, gia đình dịp lễ, Tết".

Còn Huyền Trang, nhân viên lữ hành (32 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh) lại quan tâm tới dòng thẻ Cashback do những ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn (500.000 VNĐ khi mở mới thẻ và 5% khi mua sắm, đóng tiền học, bảo hiểm...). Cô gái này bật mí khi tận dụng tối đa các ưu đãi của thẻ SHB Cashback sẽ giúp gia đình nhỏ tiết kiệm khá nhiều khi thanh toán các chi phí sinh hoạt hằng ngày.

"Thay vì phải trả 100% tiền học bằng tiền mặt thì nay tôi có thể thanh toán qua thẻ tín dụng, vừa nhanh gọn lại được Ngân hàng tặng thêm tiền. Tôi có thể dùng phần tiền hoàn này để mua đồ chơi cho mấy cháu, mua quà tặng cho người thân hoặc giữ lại như một khoản tích lũy nho nhỏ. Thật sự rất hữu ích", Trang vui vẻ chia sẻ.

Đông đảo khách hàng ghé thăm sự kiện của SHB tại Aeon Mall Hải Phòng

Trong khi đó, trên nền tảng mạng xã hội, nhiều vận động viên, MC, nghệ sĩ đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi dùng thẻ tín dụng của SHB cũng như lan tỏa tới cộng đồng Facebook những tính năng, ưu đãi hấp dẫn của "Gia đình thẻ" này.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, VĐV Trẩn Đảng - "viên ngọc" mới của điền kinh Hà Nội rất bất ngờ khi được thông báo thẻ tín dụng SHB FC được Ngân hàng hoàn tiền lên tới gần 1, 6 triệu. Đảng cho biết ban đầu anh mở thẻ để mua đồ thể thao vì một số cửa hàng liên kết với thẻ có chính sách khuyến mãi nhưng không nghĩ sau một thời gian số tiền hoàn lại lớn như vậy. Chân chạy sinh năm 2000 này hy vọng thẻ SHB FC sẽ giúp cộng đồng runners chi tiêu và mua sắm thông thái hơn.

Bài chia sẻ của "hot boy" điền kinh Trần Đảng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Ngay lập tức, bài đăng của Trần Đảng thu hút hơn 1.320 lượt yêu thích và bình luận tích cực. Nhiều netizen (cư dân mạng) bày tỏ niềm hào hứng, chia vui cùng chàng trai Hà Nội cũng như bất ngờ khi lần đầu được nghe tới chính sách ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn như vậy. Một số nick Facebook mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về dòng thẻ SHB FCB dành riêng cho tệp khách hàng đam mê thể thao này.

Đại diện SHB cho biết, để đưa ra các mẫu mã và ưu đãi phù hợp nhất cho 4 dòng thẻ trong bộ "Gia đình thẻ" này (Platinum, Platinum Star, FCB, Cashback), Ngân hàng đã nghiên kỹ lưỡng hành vi khách hàng cũng như thực hiện nhiều cuộc khảo sát, phỏng vấn thực tế với người dùng ở nhiều độ tuổi và phân khúc khác nhau.

Ví như, thấu hiểu nhóm khách hàng trẻ thuộc thế hệ cuối Gen Y và Gen Z - tương ứng cho hình tượng người con gái lớn trong gia đình, yêu cái đẹp, thích thể hiện cá tính, thẻ SHB Platinum Star được thiết kế phong cách trẻ trung với màu bạch kim cùng hình ngôi sao in chìm, tỏa sáng khi có ánh nắng chiếu vào, gợi mở hàm ý cho tư duy hiện đại và lối sống phóng khoáng của tệp khách hàng này.

Các dòng thẻ SHB được xây dựng phù hợp với từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng

Hoặc hướng đến nhóm khách hàng là những người mẹ, những bà nội trợ thường chăm lo cho con cái, yêu thích chi tiêu online, đặc biệt thích săn deal, săn ưu đãi để sắm sửa cho gia đình nên SHB Cashback được xây dựng với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như hoàn tới 5% cho các thanh toán ẩm thực, siêu thị.... Không chỉ cho các chi tiêu hằng ngày, chủ thẻ Cashback cũng sẽ được hoàn tới 5% khi thanh toán các hóa đơn bảo hiểm và giáo dục khác.

Ngoài ra, với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mới mẻ, nâng cao chất lượng sử dụng sản phẩm, khách hàng có thể dễ dàng phát hành thẻ tín dụng online 100% thông qua cả 2 nền tảng mobile mà không cần hồ sơ chứng minh thu nhập với tổng thời gian hoàn thiện chỉ trong khoảng 5 phút thao tác. Đặc biệt, trong quá trình đăng ký, khách hàng có thể thoải mái khám phá và lựa chọn dòng thẻ phù hợp nhất với người thân trong gia đình mình.

"Mở thẻ online, chọn lựa dòng thẻ mình yêu thích để tha hồ chi tiêu và nhận về những ưu đãi giảm giá, hoàn tiền cực chất, hành trình trải nghiệm thẻ tín dụng của khách hàng chưa bao giờ nhanh gọn và hấp dẫn đến vậy. SHB sẽ đi sâu tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng để tiếp tục bổ sung các quyền lợi theo đúng mong muốn của KH hơn nữa", vị đại diện SHB nhấn mạnh.

Được biết, chiến dịch "Gia đình thẻ SHB - Kết nối tình thân" nằm trong tổng thể hoạt động định vị lại các dòng thẻ tín dụng quốc tế của SHB trên thị trường giai đoạn 2023-2024. Tính đến hết ngày 31-10-2023, riêng số lượng thẻ phát hành mới dòng Platinum tăng gấp 3,7 lần cùng thời điểm 2022. Doanh số giao dịch dòng thẻ này tăng gấp 2,4 lần. Nhờ đó, vừa qua SHB đã vinh dự nhận được giải thưởng "Ngân hàng có tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ tốt nhất năm 2023 - New Superstar in Payment Volume Growth 2023" do VISA trao tặng.