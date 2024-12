Imagine Dragons và dàn sao Việt mang khoảnh khắc bùng nổ tới 8WONDER Winter

Gần 5 tiếng đồng hồ sống trong lễ hội âm nhạc, hơn 30 bài hát được trình diễn bởi các ngôi sao hàng đầu, trong đó màn biểu diễn thăng hoa với loạt bản hit đình đám đến từ ban nhạc nổi tiếng thế giới Imagine Dragons, cùng khoảnh khắc kết show mãn nhãn với màn pháo hoa ngợp trời… tất cả đã mang đến hơn 13 triệu lượt theo dõi livestream và hàng chục ngàn khán giả có mặt tại siêu nhạc hội cảm xúc vỡ òa.

Bùng nổ cảm xúc cùng những dấu ấn "siêu phẩm" của Imagine Dragons

Khi những giai điệu nhẹ nhàng của Fire in These Hills vang lên những nốt nhạc đầu tiên, cả sân khấu 8WONDER Winter như rung chuyển với sự xuất hiện của Imagine Dragons. Giữa ánh sáng rực lửa, 3 thành viên Dan Reynolds, Wayne Sermon và Ben McKee bất ngờ bước ra, ngay lập tức kích hoạt "cơn địa chấn" khi toàn sân khấu như nổ tung trong tiếng hò hét và sự phấn khích. Dan Reynolds chạy một vòng sân khấu, vẫy tay chào khán giả hai bên khán đài.

Màn trình diễn không ngừng nghỉ với hàng loạt ca khúc tỉ view, khuynh đảo mọi bảng xếp hạng đã đưa khán giả lên "chuyến du hành" đa tầng cảm xúc. Điểm nhấn đặc biệt chính là khoảnh khắc "shirtless" cuốn hút tràn đầy năng lượng của nhạc trưởng Dan Reynolds, khiến không khí đêm nhạc như nổ tung trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả.

Trên thiết kế sân khấu tuyệt vời của 8WONDER, được bao trùm bởi hàng nghìn LED tối tân nhất và hiệu ứng ánh, visual đỉnh cao, Imagine Dragons cùng nhau thăng hoa tột đỉnh, mang đến cho hàng chục ngàn người hâm mộ những trải nghiệm âm nhạc choáng ngợp nhất.

Đặc biệt, lần đầu tiên fan Việt được trực tiếp thưởng thức những điểm nhấn đắt giá như phần trình diễn "ngoại lệ" Follow You, phần mở đầu đầy cảm xúc Poetry Intro của Bad Liar, màn độc diễn nhạc cụ "cháy hừng hực" của 3 mảnh ghép của Imagine Dragons.

Từ sâu lắng, ma mị của Demons phiên bản piano, đến rạo rực, sảng khoái với Thunder, It’s Time, Enemy trước khi không gian được đẩy lên đến cao trào với những "siêu hit" rực lửa như Believer và Radioactive kết hợp cùng những hiệu ứng sân khấu đầy mãn nhãn, những cột lửa bùng cháy, pháo giấy bay ngợp trời, hay tuyết rơi phủ kín sân khấu.

Xuyên suốt màn trình diễn của Imagine Dragons, không chỉ fan Việt mà khán giả quốc tế cũng nhiệt liệt hò reo, cổ vũ hào hứng hát theo các ca khúc của những anh rồng. Không ít lần, Dan Reynolds đã buông mic, mỉm cười sảng khoái, chìm đắm trong lời ca được ngân vang bởi hàng chục ngàn khán giả khắp cầu trường Vinhomes Grand Park.

Tất cả đã mang đến những khoảnh khắc hiếm có để người hâm mộ được cháy hết mình cùng ban nhạc hàng đầu thế giới, biến 8WONDER Winter trở thành một "thiên đường âm nhạc" đẳng cấp, đưa hàng chục ngàn khán giả bước vào một thế giới choáng ngợp bởi ánh sáng huyền ảo, âm nhạc bùng cháy, và sự phấn khích của đám đông.

Khép lại siêu nhạc hội là Believer cùng màn pháo hoa rực rỡ đã thổi bùng sự phấn khích của khán giả, đưa người hâm mộ chạm đến đỉnh cao của kỳ quan cảm xúc, làm nên một hành trình âm nhạc đáng giá đến từng khoảnh khắc.

Bùng cháy cảm xúc với bữa tiệc âm nhạc sôi động của dàn sao Việt

8WONDER Winter không chỉ là sân chơi của nghệ sĩ quốc tế mà còn là nơi tỏa sáng của các tài năng hàng đầu VPOP.

Chi Pu, trong tạo hình Snow Queen quyền lực với đôi cánh khổng lồ, đã mở màn siêu nhạc hội bằng những bước đi đầy cuốn hút trong màn pháo giấy tung bay ngợp trời. Giọng ca của cô dẫn dắt khán giả qua loạt bản hit đình đám như Talk to Me, Finding You, Đóa Hoa Hồng, Từ Hôm Nay. Phong thái kiêu sa và vũ đạo mạnh mẽ mà không kém phần quyến rũ của Chi Pu ngay lập tức cuốn hút khán giả, tạo nên một khởi đầu hoàn hảo cho đêm nhạc.

Tiếp nối là Quang Hùng MasterD, người thổi tung không khí với những ca khúc triệu view như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén và Thủy Triều. Không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ, nam hitmaker còn lan tỏa sự tích cực qua ca khúc Ngày Trong Xanh.

Cặp đôi Soobin và Binz khuấy đảo sân khấu với phần trình diễn Blackjack, nơi chất giọng mượt mà của Soobin hòa quyện với flow rap đặc trưng của Binz.

Sự xuất hiện như một ông hoàng trên ngai vàng đầy uy lực của Soobin khiến sân khấu như bùng nổ. Kết hợp hoàn hảo với live band Màu Nước, nam ca sĩ chinh phục khán giả bằng những giai điệu huyền ảo rực cháy của loạt bài hát Luật Anh, Beautiful Monster, Dancing in the Dark và Giá Như.

Về phía Binz, những bản rap "siêu cháy" như Nguyên Team Đi Vào Hết và Big City Boy khiến khán giả không ngừng reo hò. Đặc biệt nhất phải nói đến sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhạc phẩm Hồn Lỡ Sa Vào, phần trình diễn như làn gió đầy mới mẻ giữa đại tiệc âm nhạc hiện đại.

Không thể không nhắc đến "tổ đội hàng tuyển" gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO, những người mang đến loạt tiết mục bắt tai như Walk, Mamma Mia và Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Sân khấu như bùng nổ khi HIEUTHUHAI và HURRYKNG cùng xuất hiện trong tiết mục Kim Phút, Kim Giờ, một màn trình diễn "gấp đôi visual" khiến khán giả không thể rời mắt.

Riêng HIEUTHUHAI còn "đốt cháy" sân khấu với những bản rap đình đám như Ngủ Một Mình và Vệ Tinh. Trong khi đó, HURRYKNG mang đến bản phối hoàn toàn mới vô cùng bắt tai và tràn ngập năng lượng tích cực cho bản rap "socola kẹo mút" Chưa Phải Là Yêu.

Không khí tại 8WONDER Winter là sự hòa quyện hoàn hảo giữa âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc. Từng góc khán đài là một biển ánh sáng rực rỡ từ hàng ngàn chiếc lightstick. Tiếng reo hò, những bước nhảy hòa cùng giai điệu đã biến sự kiện thành một đại tiệc âm nhạc đỉnh cao trọn vẹn.

Khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu

Siêu nhạc hội 8WONDER Winter chính thức khép lại, đánh dấu supershow hoành tráng bậc nhất Việt Nam với loạt thành tích ấn tượng: Hàng chục ngàn khán giả theo dõi trực tiếp, hơn 13 triệu lượt xem livestream, ban nhạc đình đám thế giới Imagine Dragons mang đến setlist hoàn hảo, 7 siêu sao VPOP, hơn 30 màn trình diễn đỉnh cao…

Ông Nguyễn Công Hoan - Trưởng Ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết: "Sự nhập cuộc của những doanh nghiệp cũng như các đơn vị có khả năng tổ chức các lễ hội âm nhạc có những ngôi sao quốc tế lớn đã giúp nâng tầm vị thế của đất nước, con người cũng như đưa năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam lên tầm cao mới".

Siêu nhạc hội đỉnh cao 8Wonder Winter đã khép lại với những cảm xúc đặc biệt và những dấu ấn khó quên, nhưng 8Wonder Winter Festival còn mang đến chuỗi lễ hội với hơn 75 hoạt động, trải nghiệm đặc sắc diễn ra xuyên suốt tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Có thể nói, sự hiện diện của các ngôi sao đẳng cấp quốc tế trên sân khấu 8Wonder Winter đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế và mang đến cơ hội cho ngành công nghiệp giải trí vươn tầm thế giới.