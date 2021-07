Tranh biện tiếng Anh nảy lửa giành giải thưởng chục triệu đồng

Với tên gọi "We are the changemakers", vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở English Champion 2021 sẽ diễn ra với 4 chặng thi.

Các thí sinh được chia thành 3 bảng (bảng A: khối 3-4, bảng B: khối 5-6, bảng C: khối 7-8) không chỉ tham gia tranh biện, thuyết trình cá nhân, mà còn hoạt động theo nhóm, ghi điểm cá nhân và đồng đội. Hoạt động này giúp tăng sự tương tác giữa các thí sinh và giữa thí sinh với ban giám khảo.



Thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh English Champion 2021

Ở chặng 1, các thí sinh thực hiện bài thi quay video thuyết trình theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Đến chặng 2, các thí sinh sẽ có 20 phút để hoàn thành 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các chủ đề liên quan đến kiến thức tiếng Anh, kiến thức toán - khoa học và kiến thức xã hội, tư duy bằng tiếng Anh.

Ở chặng 3, các thí sinh sẽ dự thi thuyết trình theo nhóm. Sau khi vượt qua chặng 3, các thí sinh sẽ bước vào chặng thi đặc biệt: tranh biện đối kháng trực tuyến. Chặng cuối cùng này là cuộc đua tranh tài giữa 2 đội cao điểm nhất của từng khu vực ở mỗi cấp độ, tức là có 6 đội ứng với 3 cấp độ thi.

Điểm mới đặc biệt của vòng chung kết năm nay là các thí sinh phải thi thuyết trình và tranh biện đối kháng trực tuyến. Điều này không chỉ giúp thí sinh khai phá tối ưu khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật, kiến thức nâng cao bộ môn toán - khoa học và kiến thức xã hội, tư duy bằng tiếng Anh mà còn tạo cơ hội để thí sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng phản biện, xử lý tình huống dưới áp lực thời gian, khả năng vận dụng công nghệ,…

Cuộc thi English Champion năm nay sẽ chọn ra 3 quán quân ở từng bảng. Mỗi quán quân toàn quốc sẽ nhận được Cúp vô địch, huy chương vàng, 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 100% 1 năm học tại Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School trị giá 24 triệu đồng và học bổng các chương trình học tiếng Anh tại hệ thống giáo dục IvyPrep Education trị giá 10 triệu đồng.

3 á quân toàn quốc nhận được huy chương bạc, 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 1 năm học tại Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School trị giá 20 triệu đồng và học bổng các chương trình học tiếng Anh tại hệ thống giáo dục IvyPrep Education trị giá 7 triệu đồng.

Các thí sinh đồng hạng 3 sẽ nhận được huy chương đồng, học bổng 1 năm học tại Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School trị giá 8 triệu đồng và học bổng các chương trình học tiếng Anh tại hệ thống giáo dục IvyPrep Education trị giá 5 triệu đồng.

Đặc biệt, English Champion sẽ vinh danh và trao giải toán - khoa xuất sắc nhất cho thí sinh tham gia English Champion 2021. 3 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng đạt giải sẽ nhận được kỷ niệm chương, 5 triệu đồng tiền mặt cùng giấy chứng nhận đoạt giải…