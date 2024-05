Four Seasons The Nam Hải giới thiệu chương trình trải nghiệm kết nối với tự nhiên cùng chủ đề #MagentaNature

Heart of the Earth Spa của khu nghỉ dưỡng là không gian chủ đạo giúp tái tạo năng lượng thông qua các bài trị liệu chuyên biệt kết hợp cùng bộ 8 chén hát pha lê duy nhất tại Việt Nam

4 nội dung #MagentaNature của Ngày Sức khỏe Toàn cầu năm nay bao gồm ăn lành, sống xanh, hòa hợp với vạn vật và bảo vệ thiên nhiên, hứa hẹn mở ra một lộ trình để con người sống hòa hợp hơn với thiên nhiên. Đây cũng sẽ là định hướng để Four Seasons The Nam Hải (Hội An) mang đến những trải nghiệm tương quan đa dạng dành cho du khách không chỉ riêng trong Ngày Sức khỏe Toàn cầu mà còn xuyên suốt cả năm.



Nhiều hoạt động kết nối với thiên nhiên được xây dựng nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe du khách, đồng thời tôn vinh sự hòa hợp giữa con người và Trái Đất theo chủ đề #MagentaNature.

Đặc biệt, vào ngày 8-6, khách lưu trú tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An có thể tham gia vào chương trình trải nghiệm đặc biệt với khung lịch trình như sau:



6 giờ 30: Yoga Chào mặt trời tại biển Hà My - Với hoạt động này, du khách sẽ bắt đầu ngày mới bên những cơn sóng biển vỗ rì rào, đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ tia nắng hừng đông và cảm nhận sự hòa hợp tận sâu tâm hồn.

10 giờ 00: Hội thảo "Ăn lành" - Khơi mở sự kỳ diệu của thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên và tìm hiểu tác động mạnh mẽ của các nguyên liệu trên đối với sức khỏe trong buổi workshop tương tác. Bên cạnh đó, người tham gia cũng có thể học hỏi thêm một số kỹ năng đơn giản để thưởng thức bữa ăn trong chánh niệm, cũng như nhận biết được nguồn năng lượng thanh lành mình đang hấp thụ.

15 giờ 00: Thiền Luân xa gốc (Root Chakra Meditation) - Tận hưởng sự an yên nội tại, đồng thời kết nối với Mẹ Trái Đất qua chuỗi các buổi thiền định tập trung vào cân bằng luân xa gốc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

16 giờ 00: Hội thảo với Chuyên gia châm cứu Alex Scrimgeour - Khám phá bí quyết tự chữa lành qua buổi massage mặt Diện Chẩn được thiết kế riêng bởi ông Alex Scrimgeour, một chuyên gia trị liệu bằng phương pháp massage dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt ở lĩnh vực Diện Chẩn.

Để bắt đầu kỳ nghỉ tại Four Seasons Resort The Nam Hải, vui lòng liên hệ với bộ phận Đặt phòng qua số điện thoại +84 235 9879 hoặc gửi email tới reservations.hoian@fourseasons.com