Eximbank nhận giải thưởng "Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc - STP Award"

Giải thưởng STP Awards được Bank of New York Mellon dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên toàn cầu về số lượng điện thanh toán và chất lượng điện thanh toán được xử lý tự động xuyên suốt từ đầu đến cuối mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp hoặc điều chỉnh nào khác (straight-through processing).

Đây là sự ghi nhận của một định chế tài chính hàng đầu thế giới đối với dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế của Eximbank, khẳng định chất lượng công nghệ, quy mô và thị phần hoạt động, tính hiệu quả của hệ thống, cũng như sự xuất sắc trong nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên của Eximbank.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Giám đốc phụ trách khối Vận hành nhận giải STP từ ông Terence Tan - Giám đốc Chiến lược Bán hàng và Tăng trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bank of New York Mellon

Trao đổi với Bank of New York Mellon, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Giám đốc phụ trách khối Vận hành Eximbank cam kết sẽ liên tục cải tiến để nâng cao hơn nữa tỉ lệ STP tại Eximbank.

"Ngoài tài khoản USD tại Bank of New York Mellon, Eximbank còn duy trì tài khoản Nostro USD tại các ngân hàng khác của Mỹ như JP Morgan, Citi và Wells Fargo. Các đối tác ngân hàng quốc tế này cũng liên tiếp trong nhiều năm liền trao các giải thưởng tương tự cho Eximbank, với tỉ lệ STP lên đến 98%-99%" - bà Phúc cho biết.

Qua hơn 34 năm hoạt động, Eximbank được đánh giá là một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đối với hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối. Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, nhân dịp chào đón tuổi thứ 35, nhằm tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế, Eximbank đã triển khai chương trình "Eximbank 35 năm - Chuyển tiền quốc tế 0đ phí". Theo đó, khách hàng doanh nghiệp khi thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài và mua ngoại tệ tại Eximbank sẽ được ưu đãi miễn phí chuyển tiền ra nước ngoài trên cả kênh tại quầy và online, áp dụng đến hết ngày 29-2-2024.

Không chỉ ưu đãi về phí, Eximbank cũng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ với tỉ giá ưu đãi. Với chiến lược phát triển bền vững, lấy sự đổi mới làm cốt lõi, Eximbank đang không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới để tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng, hiện thực hóa những kỳ vọng trong tương lai.