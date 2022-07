Yang Bay - Điểm đến lý thú dành cho các em nhỏ

Công viên Du lịch Yang Bay tọa lạc giữa thung lũng trải rộng với diện tích 570 ha tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Rời xa phố xá đông đúc, ồn ào, các em nhỏ được khám phá thiên nhiên đầy màu sắc với rừng cây bạt ngàn, thác nước trắng xóa, suối chảy róc rách và trải nghiệm những trò chơi độc đáo.

Thác Yang Bay

Tại Yang Bay, các em được tận mắt chiêm ngưỡng và nghe truyền thuyết về Mộc thần 500 năm tuổi, biểu tượng tâm linh của người Raglai. Mộc thần gồm 2 cây da và 1 cây sanh quấn lấy nhau, cao hơn 25m, tán cây rộng hơn 200m2, hơn 20 người mới ôm xuể thân cây. Mộc thần hiện ra sừng sững giữa đất trời, bảo vệ buôn làng, mang lại bình an cho con người. Đây còn là nơi gửi gắm những ước nguyện theo dải lụa đỏ, lụa vàng treo lơ lửng trên cây. Nổi bật giữa khung cảnh bao la của núi rừng là những dải lụa phất phơ trong gió với vô vàn ước nguyện về sức khỏe, bình an, may mắn...



Mộc thần Yang Bay

Trên những chiếc xe ngựa, cả gia đình cùng nhau dạo quanh Yang Bay, hòa mình vào thiên nhiên mát lành với những hàng cây rợp bóng, lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót giữa núi rừng. Các em nhỏ còn có thể thử sức tập làm kỵ sĩ cưỡi trên lưng những chú ngựa đã được huấn luyện thuần thục. Yang Bay còn có khu vườn động vật để các em tận tay cho những chú hưu sao ăn hay tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu đời sống của những loài vật như khỉ, heo rừng, cừu, trăn… đến những chú chim công lộng lẫy, đà điểu hoang dã, cá sấu khổng lồ. Các bé sẽ rất ngạc nhiên bởi sự thú vị của thế giới động vật quanh mình. Ngoài ra, công viên khủng long với những bức tượng tái hiện vẻ dũng mãnh của nhiều loài khủng long sẽ đưa các em nhỏ như lạc vào Công viên kỷ Jura.



Công viên khủng long

Đến Yang Bay, các em nhỏ được thoải mái vận động và thỏa sức tưởng tượng với những trò chơi mới lạ, độc đáo. Từ các trò chơi dân gian như đua heo, đá gà đến những trò chơi "độc lạ" chỉ có thể tìm thấy ở Yang Bay như cá bú bình, câu cá sấu, cưỡi đà điểu.... hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lý thú dành cho các em.



Trò chơi cá bú bình

Bên cạnh đó, thế giới dưới nước cũng hấp dẫn không kém với những hoạt động vui chơi, tắm mát tại thác Yang Bay, "giải nhiệt" cơ thể trong tiết trời nóng bức của mùa hè. Hay ngâm mình thư giãn trong hồ khoáng nóng và tắm bùn khoáng cùng với gia đình.



Tắm bùn tại Yang Bay

Một nét đặc biệt chỉ có ở Yang Bay khi đây là nơi bảo tồn, tái hiện sống động nét văn hóa truyền thống của người Raglai. Các em có dịp tìm hiểu văn hóa của người Raglai qua những bộ trang phục truyền thống, nhà sàn, điệu múa, tiếng đàn mang âm hưởng của núi rừng. Không chỉ được thưởng thức những tiết mục trên sân khấu, các em còn được trực tiếp thử chơi các loại nhạc cụ, hòa vào đội múa như những vũ công thực thụ.



Mùa hè là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau. Trải nghiệm những hoạt động thú vị giữa thiên nhiên trong lành bên cạnh sự đồng hành, hướng dẫn của bố mẹ sẽ giúp các em vừa thoải mái vui chơi, học tập được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống và gắn kết tình cảm gia đình.

Công viên Du lịch Yang Bay

