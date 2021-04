Tìm về vùng biển êm đềm giữa mùa du lịch hối hả

Vẫn là du lịch biển

Mùa hè đang đến, không mấy ngạc nhiên khi kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 trong kế hoạch của nhiều người đều mang hương vị biển xanh. Theo bảng xếp hạng được Booking.com công bố mới đây, 6/10 điểm đến được du khách Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong dịp lễ 30-4, 1-5 là các thành phố biển. Bên cạnh Vũng Tàu, Phú Quốc, Hạ Long, vịnh biển Nha Trang và khu vực lân cận dường như cũng đã kín lịch đặt phòng từ những ngày đầu tháng 4.

Để thưởng thức kỳ nghỉ thư thái và không phải bon chen, nhiều tourist thông thái đã dành thời gian tìm hiểu những vùng biển xinh đẹp không kém nhưng còn mới lạ và có ít người biết đến hơn. Một trong các lựa chọn mới đang gọi tên biển Bãi Dài và khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Đây cũng là nơi tọa lạc của resort ALMA – khu nghỉ dưỡng từng được vinh danh Hệ thống khách sạn quy mô lớn xuất sắc số 1 Thế giới (#1 Most Excellent Large Hotel Chain Globally) - danh hiệu do TripAdvisor bình chọn. Khách hàng còn biết đến resort này qua sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ ALMA – mô hình nghỉ dưỡng hiện đại dành cho các gia đình Việt.

Đi tìm vùng biển êm đềm

Nằm trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí National Geographic (US) bình chọn, Bãi Dài mê hoặc lòng người với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và ánh nắng rực rỡ. Đường bờ biển cong nhẹ hình vòng cung mềm mại, mở ra tầm nhìn thoáng đãng. Một điều đặc biệt ở đây là thềm cát thoai thoải, không dốc như nhiều bãi biển khác ở Nha Trang. Ra xa đến 100m, mực nước mới chỉ ngập ngang ngực du khách. Biển quanh năm êm ả, ít sóng lớn. Vì vậy biển Bãi Dài rất an toàn, phù hợp với cả trẻ em và những người không giỏi bơi lội.

Nhiệt độ ở Bãi Dài tuần cuối tháng 4-2021 này rơi vào khoảng 25-31 độ C, độ ẩm 65-68% - chỉ số tương đối lý tưởng cho sức khỏe, giúp con người cảm thấy sảng khoái, vui vẻ, hạn chế tình trạng mất nước cơ thể khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Tháng 4 cũng là thời điểm những cơn gió mạnh cuối cùng còn sót lại của mùa lạnh đã chấm dứt. Du khách đón bình minh vào khoảng 5 giờ 30 sáng và hoàng hôn kết thúc khoảng 6 giờ tối, nghĩa là trung bình mỗi ngày có hơn 12 tiếng để thưởng thức mặt trời nhiệt đới.

Không đông đúc như các địa điểm về gần trung tâm thành phố Nha Trang, Bãi Dài được ví như viên ngọc sáng trong còn đang nép mình trong cát trắng. Đầu tư xây dựng trên mảnh đất này, với thiết kế chan hòa tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên, ALMA Resort cùng sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ ALMA độc đáo đang góp sức cùng du lịch Khánh Hòa đưa viên ngọc ấy lên tầm cao hơn, đến gần với du khách hơn nữa.

Biển Bãi Dài và ALMA Resort

Khách Sở hữu kỳ nghỉ ALMA tận hưởng resort yên bình



Không ít du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm Bãi Dài và ALMA Resort đã phải thốt lên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng của biển và không khí yên bình của khu nghỉ dưỡng. Là resort được thiết kế phục vụ khách Sở hữu kỳ nghỉ, các căn hộ/biệt thự của ALMA đều có thiết kế rộng rãi, ấm cúng gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn... Căn hộ loại nhỏ nhất có diện tích hơn 70m2, gấp đôi diện tích tiêu chuẩn phòng đôi khách sạn 5 sao thông thường.

ALMA Resort vận hành theo mô hình Sở hữu kỳ nghỉ

Vận hành theo mô hình Sở hữu kỳ nghỉ với mục tiêu vun đắp các giá trị gia đình, resort cung cấp đầy đủ tiện ích để các gia đình cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ sum vầy, tạm xa những xô bồ bận rộn của cuộc sống. Du khách có thể tìm thấy khu vui chơi, hệ thống nhà hàng 5 sao, công viên nước, sân thể thao… chiều lòng mọi lứa tuổi. Dịp lễ 30-4, 1-5 này, resort đã chuẩn bị nhiều ưu đãi và hoạt động để du khách đón kỳ nghỉ trọn vẹn nhất bên gia đình. Đặc biệt, do được đảm bảo quyền nghỉ dưỡng hàng năm vào đúng thời gian đã chọn, khách hàng của gói Sở hữu kỳ nghỉ ALMA không cần phải lo lắng về tình trạng tăng giá, hết phòng thường thấy ở nhiều khu du lịch.



Với khuôn viên rộng đến 30ha, mật độ xây dựng ấn tượng, chỉ 15% và thiết kế phóng khoáng đậm chất Bắc Âu, ALMA Resort luôn đem lại cảm giác thư thái và thanh bình cho khách nghỉ dưỡng. Chủ sở hữu ALMA được đảm bảo không gian riêng tư, thoải mái ngay cả khi công suất phòng ở khu nghỉ dưỡng đạt mức tối đa. Đây cũng là điểm cộng của Resort trong hoàn cảnh mỗi người cần hạn chế tiếp xúc gần để phòng chống dịch bệnh Covid-19.