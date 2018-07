Roadshow quảng bá về Du lịch Khen thưởng Hàn Quốc năm 2018

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) cùng 13 Cục xúc tiến du lịch địa phương Hàn Quốc như Seoul, Gyeonggi, Gyeongnam, Busan, Gangwon, đảo Jeju; các công ty du lịch lớn và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch ở Hàn Quốc vừa tổ chức chương trình Roadshow quảng bá Du lịch Khen thưởng Hàn Quốc và xúc tiến trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Hàn Quốc. Trong năm 2017, số lượng khách du lịch khen thưởng Việt Nam nhận được hỗ trợ từ KTO đạt hơn 55.000 người, tăng tới 61% so với năm 2016 và tăng hơn 450% so với năm 2015. Con số này tính đến hết tháng 5-2018 đạt hơn 19.000 người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.



Theo xếp hạng của Liên đoàn các hiệp hội quốc tế, Hàn Quốc đạt vị trí thứ nhất trong 2 năm liên tiếp 2016 -2017 với việc tổ chức nhiều sự kiện MICE lớn và thành công.

Dự kiến đến hết tháng 7 này, Hàn Quốc sẽ đón khoảng hơn 250.000 lượt khách du lịch Việt Nam, tăng tới 43% so với cùng kỳ, hỗ trợ cho khoảng hơn 20.000 lượt khách du lịch khen thưởng Việt Nam.