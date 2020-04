Những khoảnh khắc bình yên đúng nghĩa ở Đà Nẵng, Hội An

Những ngày bình thường ở Hội An

Những ngày dịch bệnh bùng phát, Hội An (Quảng Nam) vắng vẻ hiếm thấy, nhưng sự trầm mặc này lại mang vẻ buồn ảm đạm. Nét yên bình thật sự của Hội An nằm ở khoảnh khắc thường ngày trước khi xảy ra đại dịch. Hội An đông đúc du khách nhưng vẫn luôn có giây phút yên ả, không xô bồ, đúng chất phố Hội xưa cũ. Những ngày cuối năm 2019, phố cổ vẫn "bình tĩnh" đón nhiều lượt du khách ghé thăm.

Buổi sớm ở phố Hội vẫn diễn ra như thường lệ. Phố cổ thường ngày thức dậy với âm thanh yên bình từ tiếng xe đạp cũ của những người lao động, từ tiếng nói râm ran của những người bán hàng rong, từ hình ảnh tươi vui của du khách tranh thủ chụp ảnh trong không gian vắng vẻ...

Sau buổi sớm lặng lẽ, Hội An bắt đầu một ngày náo nhiệt của điểm du lịch nổi tiếng nhất dải đất chữ S. Những ngày bình thường ở đây tấp nập nhưng vẫn hiện hữu nét bình yên đúng nghĩa.

Đón ngày mới ở Đà Nẵng

Trong thời gian hạn chế du lịch, các tín đồ mê xê dịch đều mong mỏi mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo để bắt đầu chuyến đi mới. Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách chờ lên lịch của nhiều du khách.

Mặc dù đang trải qua những ngày tĩnh lặng vì vắng bóng khách du lịch, nhiều người mong mỏi Đà Nẵng sớm quay lại những ngày trước khi xảy ra dịch bệnh, có ồn ào nhưng đâu đó vẫn thoáng nét bình yên, vui vẻ.

Đón ngày mới trên biển Mỹ Khê, ngắm nhìn thuyền đánh cá lặng lẽ cập bến, chạy xe dọc cung đường ven biển quan sát người dân Đà thành bắt đầu một ngày... là những trải nghiệm an yên khi ghé Đà Nẵng. Khoảnh khắc dung dị của Đà Nẵng cũng hiện hữu trong những gian hàng đủ màu sắc ở khu chợ Cồn buổi sớm.

Ra khỏi thành phố tấp nập, bạn có thể một mình chạy xe lên bán đảo Sơn Trà. Đây cũng là nơi bạn sẽ tìm thấy sự bình yên thật sự khi lặng lẽ đứng trên núi, phóng mắt về thành phố biển phía xa.