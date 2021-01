HTA luôn đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch

1/1/2021 548 1k

Chuỗi sự kiện New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc vừa diễn ra xuyên màn đêm, từ 17 giờ ngày 31-12-2020 đến 1 giờ ngày 1-1-2021 do Tập đoàn Sun Group tổ chức đã mang đến cho hàng ngàn du khách và người dân Đảo Ngọc một đêm không ngủ, cuồng say, thăng hoa với mọi cung bậc cảm xúc.