Ẩm thực Tây Bắc ngon khó cưỡng, du khách bản địa cũng say mê chẳng muốn về

Gói trọn văn hóa vùng cao, Lễ hội Ẩm thực và Không gian văn hóa Tây Bắc 2018 là thứ men say vừa quen vừa lạ, chinh phục bất cứ du khách nào, ngay cả chính người dân Tây Bắc.



Suốt từ ngày khai mạc 22-7 đến nay, cả ngày lẫn đêm, khu vực diễn ra lễ hội trên lối vào Ga đi Cáp treo Fansipan Sa Pa lúc nào cũng đông vui như Tết. Khách Tây, khách ta và cả bà con các dân tộc ngay tại Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc cũng không thể bỏ qua lễ hội hấp dẫn này.

Các gian hàng mang bản sắc riêng của dân tộc Giáy, Tày, Dao, H’Mông… trưng bày đủ thứ đặc sản, nào rượu thóc Séng Cù, rượu ngô Bản Phố, rượu thóc Nậm Cần, rượu Sim San, nào măng rừng, lợn bản quay, lê Sa Pa, ngô nếp nương… Qua lối đi "phồn thực" này, ai có thể cầm lòng bước đi mà không dừng lại.

Nào mắc khén, thắng cố, mèn mén, trâu gác bếp, lạp xưởng…, tất cả đều có tại Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hóa Tây Bắc lần thứ hai. Bà con vùng Tây Bắc đến đây không ngớt lời khen các món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, ướp chuẩn hương vị truyền thống.

Những xiên thịt nướng ướp mắc khén, thịt gói cải mèo, trứng nướng…. thơm nức mũi là món ăn yêu thích của người dân Tây Bắc và du khách mọi vùng miền. Trong tiết trời mát lịm ở Fansipan, nhâm nhi món nướng này và xuýt xoa không ngớt… đã thấy đủ cái chất riêng của núi rừng Tây Bắc.

Ngay tại lễ hội, cùng với bà con dân tộc, du khách được tự tay khám phá, tìm hiểu các công đoạn nấu rượu truyền thống của người vùng cao. Mỗi du khách đi cáp treo Fansipan còn được tặng một coupon miễn phí thử rượu bằng chén trúc đặc biệt để nhâm nhi thứ men say hảo hạng của miền sơn cước.

Rồi cùng nhau tự tay vào bếp làm bánh chưng, giã bánh dày… Không khoảng cách giữa người dân bản địa và du khách, chỉ có những tiếng cười tan giữa niềm vui được trải nghiệm đời sống Tây Bắc.

Không chỉ say hương rừng, say men rượu nồng cay, say vị ngọt ngào đượm tình Tây Bắc, du khách đến với lễ hội còn được "tắm" trong văn hóa vùng cao, ngất ngây với điệu múa xòe hoa của các cô gái bản trong váy thổ cẩm đủ màu…

Tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn tình vừa réo rắt vừa bay bổng vang khắp núi rừng Fansipan của những chàng trai người Thái, người Nùng, người H’Mông… đủ khiến bước chân bất cứ ai cũng chẳng muốn rời, dù có là người dân bản địa vốn đã quá quen với văn hóa vùng cao Tây Bắc.

Hát điệu giao duyên với con gái, con trai bản. Thử các trò chơi dân gian vui nhộn như đi cà kheo, đi cầu một dây, múa sạp… Một ngày thử làm người Tây Bắc của du khách ngập trong niềm vui và sự thích thú.

Đến lễ hội dịp cuối tuần, du khách còn được chứng kiến trọn vẹn đám cưới người Dao được Sun World Fansipan Legend tái hiện, trong khung giờ từ 9 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Chị Ỳ Mấy Phâuz - một người dân tộc Dao ở Sìn Hồ lên Sun World Fansipan dự hội - chia sẻ: "Tôi đến đây xem hội thôi, thấy người xuôi, khách du lịch khen ngợi thì tự hào về quê hương mình quá đỗi".

Trong dòng chảy truyền thống đó, Tây Bắc trong Lễ hội ẩm thực ở Fansipan vẫn đầy mới lạ. Sẽ chẳng ở đâu có một lễ hội vùng cao có thể gói trọn văn hóa Tây Bắc, đem đến cho du khách cả trời trải nghiệm như ở đây. Bởi đến Sun World Fansipan Legend còn đến với hành trình khám phá, nhìn ngắm núi rừng Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ từ trên cabin cáp treo, chiêm ngưỡng quần thể tâm linh cao vời vợi trên nóc nhà Đông Dương, "săn" biển mây trắng bồng bềnh từ trên độ cao 3.143 m…

"Chúng tôi sống ở Tây Bắc bao đời nay rồi, nhưng từ khi có khu du lịch này, với những lễ hội đậm nét văn hóa bản địa như thế, mới thấy văn hóa bà con vùng cao được quảng bá rộng rãi hơn đến du khách. Ngay cả bản thân người dân địa phương như chúng tôi còn chẳng muốn về, huống chi là du khách", ông Sùng A Páo, người dân tộc H’Mông phấn khởi nói.

Lễ hội ẩm thực và không gian văn hóa Tây Bắc còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12-8-2018. Cơ hội thử làm người Tây Bắc vẫn đang gọi mời. Mà đã thử là sẽ say mê chẳng muốn về.