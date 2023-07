3 ngày “oanh tạc” Vinpearl Nha Trang cùng siêu nhạc hội 8Wonder

Ngày 21-7: Check-in 360 độ vịnh biển đẹp nhất thế giới

Đại nhạc hội 8Wonder chính thức bắt đầu từ 16 giờ ngày 22-7. Những "fan chân chính" đương nhiên không thể nào đứng ngoài không khí check-in "sốt dẻo" và cả "bầu trời hashtag" trước sự kiện. Ngoài ra, có mặt từ trước tại các sự kiện lớn là một mẹo cực kỳ hay ho để tránh những sự cố đáng tiếc không may do giờ bay, thời gian check-in, thư thái tận hưởng trọn vẹn không khí đại nhạc hội.

Chuyến tàu thủy cao tốc (speed boat) là lựa chọn hoàn hảo để du khách di chuyển sang "đảo du lịch" Hòn Tre. Bến cảng mới Vinpearl Harbour với kiến trúc Indochine tinh mỹ và lộng lẫy tạo ấn tượng choáng ngợp và cũng là điểm check-in "triệu like".

Tọa lạc tại vịnh biển đẹp nhất hành tinh, Vinpearl Nha Trang là điểm đến "vạn người mê" với những trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn và đẳng cấp, từ phòng khách sạn với phong cách sang trọng hướng trọn ra đại dương khoáng đạt đến những căn villa theo chủ đề nhiệt đới, nằm riêng tư giữa khuôn viên xanh mướt nối liền với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đặc biệt, du khách có thể chọn combo trọn gói vé máy bay - vé siêu nhạc hội 8Wonder - 3 ngày 2 đêm phòng khách sạn trên đảo với giá chỉ từ 5.100.000 đồng/người để tận kỳ nghỉ sang chảnh hội đủ đẳng cấp của dịch vụ, thiên nhiên, ẩm thực, giải trí, mua sắm siêu nhạc hội quốc tế…

Chuỗi nhà hàng đặc sắc sẽ đánh thức vị giác và thị giác của mọi du khách sau hành trình di chuyển. Những đại tiệc buffett Vinpearl luôn gây bất ngờ với hành trình tinh hoa ẩm thực, từ món ngon Á - Âu ngon - sang - xịn, đến foodtour đặc sản Bắc - Trung - Nam đậm chất địa phương.

Dimsum và trăm món trứ danh của ẩm thực Trung Hoa tại nhà hàng Bách Giai - Imperial Club với sự sáng tạo và phá cách trong nguyên liệu, cách chế biến đặc trưng, cộng hưởng không gian tráng lệ như hoàng cung châu Á mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên. Du khách cũng có thể tận hưởng phong vị biển cả với khay hải sản tươi ngon trên trên bãi cát thơ mộng của The Lagoon Beach Club hay nhâm nhi ly cocktail nhiệt đới, lắng nghe những giai điệu huyền bí từ đại dương tại Wave Bar - quay bar theo phong cách Maldives duy nhất tại Nha Trang.

Ngày 22-7: "Quẩy xuyên ngày đêm" tại siêu nhạc hội 8Wonder

Đương nhiên, tâm điểm, sự thu hút mãnh liệt nhất của kỳ nghỉ hè kỳ diệu này chính là siêu nhạc hội 8Wonder - cái kết mỹ mãn của lễ hội biển quốc tế Summer Fest 2023. Khác với những đại nhạc hội thông thường, siêu nhạc hội 8Wonder lại kiến tạo nên một hành trình trải nghiệm khác biệt và không phút giây "hạ nhiệt" ngay từ khi bắt đầu đến tận khuya, hứa hẹn tạo nên bầu không khí bùng nổ trong những giai điệu cuồng nhiệt và thăng hoa.

Từ 15 giờ ngày 22-7, du khách được chào đón tại sân khấu 8Wonder giữa quảng trường Wonder Square với biểu tượng cánh chim đầy nghệ thuật cao tới 10 mét, nổi bật giữa khung cảnh vịnh biển tuyệt mỹ, rộng 10.400 m2 với tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang. Không khí âm nhạc ngập tràn, bốc hơn bao giờ hết nhờ hệ thống âm thanh - ánh sáng - hiệu ứng đẳng cấp thế giới. Toàn bộ không gian sẽ được trang trí rất nhiều tiểu cảnh khổng lồ và độc đáo, mang đậm dấu ấn của phong cách Installation Art siêu thực với những gam màu neon đầy rực rỡ và đầy sống động.

Siêu nhạc hội 8Wonder sẽ kéo dài xuyên suốt hơn 6 tiếng liên tục trong không khí hội hè bất tận. Càng về khuya, những màn trình diễn càng bùng nổ theo cấp số nhân. Nếu là "fan cứng" của những bản siêu hit toàn cầu đình đám như We Don't Talk Anymore, See You Again, Attention… thì không thể vì lý do gì mà bỏ lỡ những trải nghiệm độc nhất mà Charlie Puth sắp mang đến Vinpearl Nha Trang.

Những "hitmaker" đình đám nhất Vpop: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO… cũng khiến du khách "chao đảo" không kém với những bản nhạc phối mới đầy ấn tượng, thăng hoa trên sân khấu biểu tượng âm nhạc Việt Nam lẫn toàn cầu.

Không hổ danh là siêu đại nhạc hội "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder", tiệc đêm After Party ngay sau 8Wonder tiếp tục thổi bùng năng lượng với hàng loạt hoạt động náo nhiệt như vẽ nghệ thuật phản quang lên mặt; "đu đưa" trong những soundtrack, remix trẻ trung, sôi động đậm chất tiệc tùng và đầy năng lượng của các DJ đang được yêu thích nhất; thích thú trước những màn trình diễn nghệ thuật của các club dancer hay Flair Bartending mãn nhãn, sôi động và thú vị; quay số may mắn với những giải thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn…

Ngày 23-7: Tận hưởng kỳ nghỉ hè "tuyệt hơn mơ, vui bất ngờ"

Sau những phút giây "quẫy" hết mình, hành trình nghỉ hè diệu kỳ dường như chỉ mới bắt đầu với trải nghiệm náo nhiệt và hoành tráng của lễ hội biển Summer Fest 2023 diễn ra ngay trong khuôn viên VinWonders Nha Trang. Những màn vũ đạo "chất - cháy - chơi" của các đội từ cuộc thi cheerleading "Khuấy động biển khơi", tiết mục nhảy flashmob "Vũ điệu của biển", những màn trình diễn indie đặc sắc của Wonder Z Fest… tạo nên không khí lễ hội bùng nổ khắp đảo Hòn Tre.

Du khách còn được thỏa sức hóa thân thành các nhân vật trong đa vũ trụ giải trí tại Wonder You Fest 2023; thưởng thức màn trình diễn nhạc nước đặc sắc, bản hòa âm độc đáo giữa nước, âm thanh và ánh sáng vô cùng mãn nhãn; đắm chìm trong không gian nghệ thuật đỉnh cao với vở diễn thực cảnh đa phương tiện Tata Show; hay lần đầu trải nghiệm cảm giác "lơ lửng giữa không trung" tại rạp phim bay đầu tiên ở Việt Nam. Bên cạnh đó, loạt hoạt động giải trí bom tấn tại VinWonders như thám hiểm đại dương bằng tàu ngầm du lịch thân kính đầu tiên và duy nhất trên thế giới, chinh phục 39 đường trượt đầy thử thách và vịnh phao nổi thú vị… là những trải nghiệm nhất định phải thử.

Đến Nha Trang đương nhiên không thể thiếu hành trình "khám phá đại dương" đặc biệt tại bãi lặn Vinpearl Ocean Home rộng 36.000 m2 để ngắm hệ san hô rực rỡ quý giá, đi bộ dưới đáy biển, khám phá con tàu đắm bí ẩn hay cổng vòm kho báu dưới đáy đại dương, các hoạt động giải trí dưới nước như chèo kayak, chèo thuyền đứng, chơi dù bay, phao chuối, lái motor nước… Những tín đồ thể thao mạo hiểm đặc biệt yêu thích Flyboard, giúp tận hưởng cảm giác bay lượn cực đã trên mặt biển.

Sau chuỗi ngày dài "đốt" năng lượng, hãy để bản thân thư giãn với những trải nghiệm nhẹ nhàng, hòa mình với thiên nhiên như tắm bùn khoáng tại Hòn Tằm, tự thưởng liệu trình spa trên những chòi biển cực kỳ độc đáo; lắng nghe cơ thể với bài tập yoga lúc hừng đông, giữa đại dương mênh mông, trời xanh, sóng vỗ rì rào.

Được ví như "Coachella Việt Nam" và hơn thế nữa, 8Wonder tiên phong kiến tạo xu hướng lễ hội mới mẻ và khác biệt, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Đó là một hành trình trọn vẹn của những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" nhờ chuỗi trải nghiệm vô tiền khoáng hậu từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, ẩm thực cho đến siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến vượt bậc của Vinpearl trong những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm góp phần đưa du lịch Việt Nam lên tầm cao mới trên bản đồ thế giới.

Vinpearl gửi đến bạn combo nghỉ dưỡng và vé siêu nhạc hội 8Wonder để tận hưởng một hè diệu kỳ tràn đầy cảm hứng chỉ từ 2.753.000 đồng/người/3N2Đ trọn gói. Đặc biệt, Vinpearl còn giới thiệu các Combo với vé GA1,2 sát sân khấu đang được săn lùng khắp thị trường với giá chỉ từ 3.655.000 đồng/người/3N2Đ. Khám phá ngay: https://vinpearl.com/vi/combo-vinpearl-x-8wonder-chi-tu-2898000vnd-tron-goi-de-quay-sieu-nhac-hoi-cuc-dinh-cung-charlie