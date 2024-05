Đón dòng vốn FDI dịch chuyển, thị trường nhà xưởng tăng nguồn cung chất lượng cao

Ở góc độ đơn vị phát triển nhà xưởng cho thuê, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL) cho biết, nguồn cung nhà xưởng công nghiệp đang tăng nhanh. Không chỉ các doanh nghiệp (DN) trong nước mà có nhiều DN FDI cũng đang tăng tốc trong cuộc đua mở rộng thị phần nhà xưởng. Để tăng ưu thế và đón xu hướng dịch chuyển đầu tư, SZL đã có chiến lược đổi mới, đa dạng sản phẩm.

Một cụm nhà xưởng cho thuê của SZL tại KCN Châu Đức

Nhiều động lực thúc đẩy nhu cầu thuê nhà xưởng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt gần 9,27 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 966 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 7,11 ỉ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 73,2% về số vốn đăng ký. Bên cạnh kết quả thu hút vốn FDI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 duy trì đà phục hồi, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2023. Các yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu về đất công nghiệp và nhà xưởng.

Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Jones Lang Lasalle (JLL) khẳng định, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều nhà sản xuất quốc tế và phần lớn nhà sản xuất cỡ trung trở xuống đều chọn thuê xưởng xây sẵn thay vì xây mới nhằm rút ngắn thời gian đầu tư cũng như giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Khảo sát từ các DN nhỏ và vừa nội địa cũng cho thấy nhu cầu thuê đất, nhà xưởng trong các KCN hiện vẫn rất lớn. Riêng tại Đồng Nai, hàng ngàn DN vẫn đang sản xuất ngoài KCN và có nhu cầu thuê đất, xưởng trong khu, cụm công nghiệp để ổn định sản xuất trong lâu dài và thực hiện mục tiêu của địa phương là di dời các nhà máy, xí nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp. Điều này tạo nguồn cầu khá lớn cho thị trường nhà xưởng trong KCN.

Nguồn cung sẽ tăng thêm 2,5 triệu m2

Dự báo, quy mô thị trường nhà xưởng sẽ tiếp tục mở rộng với khoảng 2,5 triệu m2 sẽ được đưa vào sử dụng từ nay đến năm 2026. Điều này giúp mở rộng nguồn cung trong bối cảnh tỷ lệ lấp đầy tại các KCN phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương đã đạt trên 93%.

SZL đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống nhà xưởng cho thuê với chất lượng cao

Đơn cử như tại Đồng Nai, do không còn quỹ đất lớn trong các KCN hiện hữu, các dự án FDI vào tỉnh trong 3 năm qua đa số có quy mô vừa và nhỏ, có mức vốn trung bình khoảng 10 - 11 triệu USD/dự án. Các dự án này thuộc lĩnh vực sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện và điện tử, sản phẩm dân dụng, thiết bị phục vụ gia đình và phần lớn là thuê nhà xưởng để triển khai sản xuất. Do đó, Đồng Nai là một trong những địa phương dẫn đầu về diện tích nhà xưởng và tỷ lệ lấp đầy tại phía Nam.

Theo Vietnam Report, khi tỷ lệ lấp đầy tại thị trường cấp 1 tăng cao thì nhu cầu sẽ dịch chuyển sang thị trường cấp 2. Các KCN tại đây vẫn đảm bảo tính kết nối mà giá thuê thấp hơn. Tại phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là thị trường cấp 2 sôi động nhất khu vực với nguồn đầu tư lớn đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Đón đầu xu hướng này, SZL cho biết đang đẩy mạnh song song quỹ nhà xưởng tại KCN Long Thành (Đồng Nai) và đầu tư, chuẩn bị quỹ đất công nghiệp, nhà xưởng cho thuê tại KCN lớn nhất trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu là KCN Châu Đức. Tính đến hiện tại, SZL có quỹ đất để triển khai từ 80 đến 100 nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức.

Đa dạng loại hình và hình thức cung ứng

Hiện nay, nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm nhà xưởng cũng đa dạng hơn. Bên cạnh nhóm khách hàng thuê đất tự xây xưởng hoặc thuê nhà xưởng tiêu chuẩn xây sẵn, nhiều khách đặt hàng xây nhà xưởng theo yêu cầu, đặc biệt là xây theo đặc thù ngành nghề, lĩnh vực hoạt động.

Nhà xưởng xây theo đặc thù ngành nghề của Công ty Samtec Việt Nam tại KCN Long Thành

Xác nhận xu thế này, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty CP Sonadezi Long Thành cho biết, một số nhà đầu tư đã và đang đặt hàng SZL xây nhà xưởng theo đặc thù ngành nghề. SZL đã hoàn thành và bàn giao 3 nhà xưởng theo mô hình này tại KCN Long Thành với tổng diện tích khoảng 20.000m2 và sẽ tiếp tục xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu tại KCN Long Thành và KCN Châu Đức.



Nhà xưởng xây theo đặc thù ngành nghề được SZL bàn giao cho khách hàng gần đây nhất là của Công ty TNHH Samtec Việt Nam. Công ty này đã thuê 2 nhà xưởng xây sẵn liền kề trong KCN Long Thành từ năm 2017 và vừa thuê thêm nhà xưởng thứ 3 là xưởng xây theo đặc thù sản xuất của Công ty, quy mô sử dụng đất 13.800m2. Theo đó, Samtec đặt hàng SZL thiết kế, xây dựng 1 khu sản xuất liên hoàn với diện tích khoảng 8.000m2, lớn hơn 4 lần so với diện tích nhà xưởng xây sẵn, riêng khu văn phòng (1 trệt 1 lầu) có diện tích khoảng 2.000m2. Hiện Samtec đã nhận xưởng và triển khai sản xuất đồng bộ tại 3 nhà xưởng này. Vừa qua, Samtec Việt Nam đã xuất sắc nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" bởi Tạp chí HR Asia.

Nhằm đa dạng hóa hình thức cung ứng nhà xưởng để phù hợp với nhu cầu thực của từng khách hàng, đồng thời linh hoạt trong đầu tư và kinh doanh, SZL đang triển khai cùng lúc nhiều hình thức như cho thuê, bán; hợp tác xây nhà xưởng cùng khai thác cho thuê hoặc bán; chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền sử dụng đất.

SZL cho biết, ngoài lượng khách thuê mới, hiện nhiều nhà đầu tư đã thuê thêm hoặc mua nhà xưởng của SZL để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như: Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành, Công ty TNHH Samtec Việt Nam, Công ty TNHH Zeder Việt Nam...

Đánh giá cao sản phẩm và chất lượng dịch vụ của SZL, mới đây một số khách hàng thuê đất công nghiệp và nhà xưởng trong KCN Long Thành là Công ty Hisense Visual Technology, Công ty TNHH New Allianz Electronic Technology, Công ty Cổ phần Quốc tế Dingjie Việt Nam đã làm cầu nối, giới thiệu cho SZL làm việc với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư có kế hoạch triển khai dự án tại Việt Nam để cung cấp linh kiện, nguyên liệu, phụ tùng cho các bạn hàng, các tập đoàn lớn của thế giới đã và đang vào Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Việt Nam nói chung.