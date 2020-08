Vingroup ra mắt Thư viện mã nguồn mở FIDO2 Client hỗ trợ xác thực không mật khẩu

Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS thuộc Tập đoàn Vingroup hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ an ninh mạng. Với đội ngũ nhân sự là những kỹ sư, chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, VinCSS cung cấp cho khách hàng các giải pháp an ninh mạng thiết thực, toàn diện, thông minh và tự động ở đẳng cấp quốc tế.

Tháng 1-2020, VinCSS đạt chứng chỉ FIDO2 cho sản phẩm khóa xác thực: VinCSS FIDO2 Authenticator do Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance) chứng nhận. Mới đây, VinCSS tiếp tục công bố đạt chứng chỉ chuẩn FIDO2 cho máy chủ xác thực mạnh VinCSS FIDO2 Server, đưa Vingroup trở thành 1 trong 13 công ty trên thế giới vừa sở hữu khóa xác thực mạnh vừa sở hữu máy chủ xác thực (server).