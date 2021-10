Vietlott và người trúng giải Jackpot xây nhà ở cho học sinh

27/10/2021 548 1k

Tiếp tục chăm lo đời sống cho các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng ngày 27-10-2021 tại tỉnh Bình Dương, Quỹ Từ thiện Kim Oanh tổ chức trao tặng 1.000 phần nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người nghèo, người lao động tự do mất việc làm do dịch Covid-19 sống ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một.