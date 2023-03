Vietlott tài trợ xây dựng 34 căn nhà đại đoàn kết tại tỉnh Hòa Bình

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) hiện nay đang kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 tại hệ thống điểm bán hàng và kênh điện thoại (VietlottSMS) trên toàn quốc. Trong năm 2022, Vietlott đã đóng góp hơn 1.720 tỉ đồng vào ngân sách các địa phương theo tỉ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn, tăng hơn 400 tỉ đồng so với năm trước. Ngoài việc nộp ngân sách, Vietlott và khách hàng trúng thưởng cũng luôn đồng hành với các địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Đến hết năm 2022, tổng giá trị các khoản đóng góp cho an sinh xã hội của Vietlott và khách hàng trúng thưởng lên đến 45 tỉ đồng.