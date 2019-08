Vietjet Thailand là “Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á 2019”

Bay thẳng Ấn Độ với hàng ngàn vé khuyến mãi

Vietjet mở bán cả 2 đường bay thẳng từ TP HCM và Hà Nội đến New Delhi với hàng ngàn vé hấp dẫn chỉ từ 0 đồng. Cơ hội diễn ra cả ngày liên tục từ ngày 20 đến 22-8 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Thời gian bay từ ngày 6-12-2019 đến 28-3-2020. Chỉ cần một cú "click", bạn có thể "chạm tay" đến Ấn Độ với vạn điều mê hoặc, độc đáo đang chờ đón.

Đường bay TP HCM - New Delhi khai thác từ ngày 6-12-2019 với tần suất 4 chuyến/tuần (thứ hai, tư, sáu và chủ nhật) bằng tàu bay mới và hiện đại. Chuyến bay khởi hành từ TP HCM lúc 19 giờ và đến New Delhi lúc 22 giờ 50 phút (giờ địa phương). Chiều ngược lại, cất cánh dự kiến lúc 23 giờ 50 phút (giờ địa phương) từ New Delhi và tới TP HCM lúc 6 giờ 10 phút.

Đường bay Hà Nội - New Delhi khai thác từ ngày 7-12-2019 với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ ba, năm, bảy). Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 19 giờ 10 phút và đến New Delhi lúc 22 giờ 50 phút (giờ địa phương). Chiều ngược lại, cất cánh dự kiến lúc 23 giờ 50 phút (giờ địa phương) từ New Delhi và tới Hà Nội lúc 5 giờ 20 phút.

Vé khuyến mãi được mở bán trên các kênh của hãng tại website www.vietjetair.com, mobile app "Vietjet Air", Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam, mục "Đặt vé", thanh toán ngay bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa/Master/AMEX/JCB/KCP/UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).