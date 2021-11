Truyền thông là yếu tố quan trọng gia tăng người tham gia bảo hiểm

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng, cho thấy công tác truyền thông, vận động có hướng đi đúng và hiệu quả. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Phóng viên: Chính sách BHXH tự nguyện có sự phát triển vượt bậc so với 10 năm trước. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT đối với công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện?

- Ông Đào Việt Ánh: Xác định công tác truyền thông là "chìa khóa" để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới".

Việc bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông BHXH, các hoạt động truyền thông của ngành BHXH Việt Nam được triển khai chuyên nghiệp, bài bản, linh hoạt, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông trên phạm vi toàn quốc.

Về nội dung truyền thông đã được đổi mới rõ nét khi chuyển từ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện sang nội dung ngắn gọn, súc tích về quyền, lợi ích và giá trị nhân văn của chính sách với các thông điệp truyền thông gần gũi, dễ nhớ; phương thức truyền thông đã vận dụng linh hoạt, đa dạng theo từng thời điểm, bối cảnh dịch bệnh như các hình thức truyền thông qua báo chí, trực tuyến qua mạng xã hội, trực tiếp qua các hội nghị tư vấn, các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ...

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VssID tại các doanh nghiệp, công ty Ảnh: BHXHVN

Để chính sách BHXH tự nguyện thực sự đi vào cuộc sống, BHXH Việt Nam đã có những đột phá gì trong truyền thông, thưa ông?

- Ngành BHXH Việt Nam đã có những giải pháp đổi mới mang tính bước ngoặt trong công tác truyền thông, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước đây, chưa quan tâm đúng mức đến truyền thông trước cũng như sau sự kiện/sự việc để định hướng dư luận, thông tin về kết quả, ý nghĩa, sự lan tỏa của sự kiện/sự việc/chiến dịch truyền thông.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, linh hoạt ứng biến trước tình hình khó khăn do dịch Covid-19, tận dụng lợi thế của truyền thông trực tuyến, truyền thông hiện đại, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tăng cường công tác truyền thông qua nhiều kênh với số lượng, tần suất các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày một tăng; đẩy mạnh việc sản xuất, đăng tải, phát sóng các thể loại báo chí hiện đại về BHXH, BHYT, BHTN như: Tọa đàm trực tuyến, bài Infographic, bài Megastory/Longform/Emagazine..., góp phần tạo sức hút và lan tỏa các chính sách an sinh xã hội tới đông đảo độc giả, khán/thính giả trên cả nước.

Song song với đó, ngành đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông trực tuyến phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại từng địa phương và xu thế truyền thông hiện đại. Theo đó, ngành bắt đầu sản xuất, phát hành các Infographic, Motion graphics và video lan truyền để truyền thông về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, lan tỏa các thông điệp về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.

Đây được coi là dấu ấn đổi mới nổi bật trong công tác sản xuất, phát hành sản phẩm truyền thông của ngành. Đặc biệt, việc triển khai hình thức truyền thông trên mạng xã hội với các chương trình livestream tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của ngành được phát huy tối đa và hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động phức tạp trên toàn quốc, các hoạt động truyền thông trực tiếp phải hạn chế, giảm thiểu.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những giải pháp truyền thông mà BHXH Việt Nam đã áp dụng?

- Công tác phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN với các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đổi mới. Số lượng tin, bài, phóng sự, chương trình... được đăng tải/phát sóng về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tăng đều qua các năm (năm 2020 là 16.000; từ đầu năm 2021 đến nay là hơn 20.500).

Trong đó có rất nhiều tin, bài, phóng sự, chương trình... phản ánh, làm rõ về lợi ích, tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện giúp người dân, người lao động tự do hiểu và tích cực tham gia; nhiều phóng sự, bài viết được thể hiện sinh động qua các dạng bài báo chí hiện đại (Megastory/Emagazine, Inforgraphic,...) đã giúp các sản phẩm truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trở nên hấp dẫn, thân thiện và dễ tiếp cận tới độc giả. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đẩy mạnh truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương, trang tin điện tử của đơn vị.

Nhờ những nỗ lực của toàn ngành, tính đến ngày 21-10, toàn quốc đã có 1.206.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 69% kế hoạch được giao, tăng 19.000 người so với tháng 8-2021, tăng 77.800 người so với cuối năm 2020 và tăng 361.000 người so với cùng kỳ năm trước. Những con số này tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò "then chốt" của công tác truyền thông chính sách BHXH trong việc phát triển hiệu quả người tham gia BHXH tự nguyện thời gian qua.