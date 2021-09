Trao tặng 100 bộ máy tính và 100 máy in cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM

Đây là hoạt động nhằm chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với quyết tâm và mục tiêu cao nhất "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dịp này, EVNHCMC cũng đã trao tặng 500 bộ đồ bảo hộ, 480 kính chống giọt bắn, 1.920 khẩu trang N.95 cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM.

Ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn EVNSPC (thứ ba từ trái sang) trao tặng 50 bộ máy tính và 50 máy in cho Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM

Gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNHCMC và EVNSPC về sự hỗ trợ rất kịp thời, Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM - chia sẻ: Trung tâm hồi sức có 1.500 giường bệnh, với số lượng bệnh nhân rất đông. Do đó, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp. Sự hỗ trợ của ngành Điện về máy tính, máy in, thiết bị bảo hộ bảo vệ nhân viên y tế hôm nay là vô cùng quý giá, có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần cũng như vật chất đối với những chiến sĩ tuyến đầu như chúng tôi. Đặc biệt, hệ thống máy tính, máy in góp phần rất lớn trong việc số hóa công tác điều trị, giảm thiểu công việc bằng giấy cho người bác sĩ, người điều dưỡng từ quá trình ra lệnh, thực hiện lệnh và kết thúc công việc; hạn chế tiếp xúc các loại giấy tờ cũng là hạn chế được nguy cơ lây nhiễm.



Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC (thứ 2 từ trái sang) - trao tặng 50 bộ máy tính và 50 máy in cho Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, EVNHCMC và EVNSPC đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trên địa bàn TP HCM và 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc biệt, các đơn vị đã ưu tiên cấp điện kịp thời, tin cậy cho các địa điểm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Song song đó, các tổng công ty cũng luôn đồng hành, hỗ trợ, góp sức cùng cộng đồng, cùng các đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19.